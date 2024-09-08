В центре Одессы прошел благотворительный полумарафон (фоторепортаж)

По информации мэрии города, марафон проходил в формате смешанной эстафеты: 21 км – 10 км – 5 км – Kids Run.

Открыли мероприятие ветераны Вооруженных сил Украины. Зрители приветствовали их аплодисментами и скандировали «Дякуємо!».

Маршрут соревнований проходил по историческому центру Одессы. Около 1000 спортсменов из разных уголков Украины и из-за границы стартовали и финишировали в центре Одессы возле Потемкинской лестницы.

Первым, кто преодолел дистанцию в 5 километров в сегодняшнем благотворительном забеге стал одесский патрульный Михаил Бойко.

Ранее сообщалось, что из-за проведения полумарафона Independence Half Marathon в Одессе временно изменили схемы движения городского общественного транспорта – одного троллейбуса и нескольких популярных маршруток.

Фото мэрии города и Патрульной полиции Одесской области