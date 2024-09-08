Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы прошел благотворительный полумарафон (фоторепортаж)

В центре Одессы прошел благотворительный полумарафон (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 8 сентября 2024 года, в Одессе прошел благотворительный полумарафон Independence Half Marathon. Его целью стал сбор средств на закупку оборудования и транспорта для 44-й отдельной механизированной бригады.

По информации мэрии города, марафон проходил в формате смешанной эстафеты: 21 км – 10 км – 5 км – Kids Run.

Полумарафон Independence Half Marathon в Одессе

полумарафон Independence Half Marathon-2

Открыли мероприятие ветераны Вооруженных сил Украины. Зрители приветствовали их аплодисментами и скандировали «Дякуємо!».

полумарафон Independence Half Marathon-3

полумарафон Independence Half Marathon, участники

полумарафон Independence Half Marathon, Одесса, 8 сентября 2024

Маршрут соревнований проходил по историческому центру Одессы. Около 1000 спортсменов из разных уголков Украины и из-за границы стартовали и финишировали в центре Одессы возле Потемкинской лестницы.

Первым, кто преодолел дистанцию в 5 километров в сегодняшнем благотворительном забеге стал одесский патрульный Михаил Бойко.

В Одессе прошел полумарафон Independence Half Marathon

полумарафон Independence Half Marathon, победитель

полумарафон Independence Half Marathon, победители

Ранее сообщалось, что из-за проведения полумарафона Independence Half Marathon в Одессе временно изменили схемы движения городского общественного транспорта – одного троллейбуса и нескольких популярных маршруток.

Фото мэрии города и Патрульной полиции Одесской области

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua