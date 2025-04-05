Об этом информирует департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.
В частности, меняются схемы движения:
Троллейбусного маршрута № 7:
- в направлении движения до ул. Новосельского – от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения до ул. Архитекторской – от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.
Троллейбусного маршрута № 9:
- в направлении движения до ул. Ришельевской – от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ул. Инглези – от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.
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Автобусный маршрут № 115:
- по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Большого Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля (конечная остановка);
- в направлении движения в пос. Сахарное – от пл. Десятого апреля на ул. Артура Савельева, 5-ю ст. Большого Фонтана, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту.
Автобусный маршрут № 146:
- в направлении движения к ул. Давида Ойстраха – от 5-й ст. Большого Фонтана на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Большого Фонтана и дальше по маршруту.
Автобусный маршрут № 185:
- в направлении движения к пл. Соборной – от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к 411-й батарее – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанский дороги и далее по маршруту.
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Автобусный маршрут № 198:
- по направлению к Аркадии – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Большого Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансера) – от пл. Десятого апреля на ул. Артура Савельева, 5-ю ст. Большого Фонтана, Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту.
Автобусный маршрут № 242:
- в направлении движения к ул. 28-й бригады – от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и дальше по маршруту;
- в направлении движения к ООМУ («Больницы водников») – от просп. Шевченко на ул. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю ст. Фонтанской дороги, просп. Адмиральский и дальше по маршруту.
Автобусный маршрут № 168:
- в направлении движения к ул. Добровольцев – от ул. Балтиморской на ул. Генуэзскую, Аркадия, ул. Генуэзская, пл. Десятого апреля (конечная остановка);
- в направлении движения к ул. 28-й бригады – от пл. Десятого апреля на ул. Генуэзскую, Аркадия, ул. Балтиморскую и дальше по маршруту.
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