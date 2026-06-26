Ключевые моменты:

Инцидент произошел вечером 24 июня на улице Гераниевой (Киевский район Одессы).

Сотрудники ТЦК пытались задержать мужчину, выгуливавшего собаку.

Прохожему удалось вырваться и скрыться, однако военные силой затащили пса за поводок в бус и уехали.

Позже собаку нашли на улице с разорванной связкой лапы.

Что произошло на Гераниевой: версия очевидцев и полиции

По версии полиции, инцидент, во время которого произошло травмирование собаки, произошел 24 июня на улице Гераниевой во время потасовки между гражданскими лицами и представителями ТЦК, мужчина, на которого был направлен интерес военных, смог покинуть место стычки. Однако его питомец — джек-рассел-терьер — остался в руках людей в форме, которые затащили животное в салон микроавтобуса.

О происшествии в полицию заявила 31-летняя хозяйка собаки.

«По предварительной информации, в тот вечер во время конфликта гражданских лиц с военнослужащими ТЦК и СП, последние уехали с места вместе с чужой собакой, причинив при этом животному телесные повреждения. Полицейские разыскали пса и вернули женщине», — сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

После осмотра у ветеринара у собаки диагностировали разрыв передней крестообразной связки на лапе — травму, требующую длительного и дорогостоящего лечения.

На основании заявления хозяйки пострадавшего джек-рассела следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Дело расследуется по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

На данный момент правоохранители устанавливают все точные обстоятельства инцидента, а также конкретных лиц, причастных к травмированию собаки.

В Одесском областном ТЦК и СП официальных комментариев касательно инцидента на улице Гераниевой пока не давали.

Также читайте: Скандал в Одесской области получил продолжение: Минобороны запускает проверки всех ТЦК