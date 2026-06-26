Ключевые моменты:
- Инцидент произошел вечером 24 июня на улице Гераниевой (Киевский район Одессы).
- Сотрудники ТЦК пытались задержать мужчину, выгуливавшего собаку.
- Прохожему удалось вырваться и скрыться, однако военные силой затащили пса за поводок в бус и уехали.
- Позже собаку нашли на улице с разорванной связкой лапы.
Что произошло на Гераниевой: версия очевидцев и полиции
По версии полиции, инцидент, во время которого произошло травмирование собаки, произошел 24 июня на улице Гераниевой во время потасовки между гражданскими лицами и представителями ТЦК, мужчина, на которого был направлен интерес военных, смог покинуть место стычки. Однако его питомец — джек-рассел-терьер — остался в руках людей в форме, которые затащили животное в салон микроавтобуса.
О происшествии в полицию заявила 31-летняя хозяйка собаки.
«По предварительной информации, в тот вечер во время конфликта гражданских лиц с военнослужащими ТЦК и СП, последние уехали с места вместе с чужой собакой, причинив при этом животному телесные повреждения. Полицейские разыскали пса и вернули женщине», — сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
После осмотра у ветеринара у собаки диагностировали разрыв передней крестообразной связки на лапе — травму, требующую длительного и дорогостоящего лечения.
На основании заявления хозяйки пострадавшего джек-рассела следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Дело расследуется по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
На данный момент правоохранители устанавливают все точные обстоятельства инцидента, а также конкретных лиц, причастных к травмированию собаки.
В Одесском областном ТЦК и СП официальных комментариев касательно инцидента на улице Гераниевой пока не давали.
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