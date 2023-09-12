Новости Одессы и Одесской области

В Одессе живодер жестоко зарезал собаку посреди улицы на глазах у прохожих

В Одессе живодер жестоко зарезал собаку посреди улицы на глазах у прохожих

В понедельник, 11 сентября, на рынке “Черемушки” мужчина жестоко убил собаку — он поймал животное и на глазах людей перерезал ему горло. Животное погибло, а мужчина скрылся с места происшествия.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Очевидцы сообщают, что трагедия произошла рядом с барахолкой на улице Героев Крут.

Кроме того, местные жители рассказали, что мужчина часто посещает так называемые  «наливайки».

Из одной из них он и вышел, достал нож и перерезал горло проходящей мимо собаке. Когда с первого раза не получилось, он повторил свое действие.

Ему кричала девушка: “Что вы делаете?”

А Он просто швырнул собаку в сторону, вытер нож о себя и ушел, –

рассказала зоозащитница Ольга Золотая, которая прибыла на место уже через 10 минут после убийства собаки.

Она же и повезла пострадавшее животное к ветеринарам. Но было уже поздно и собаку не спасли.

Убийство собаки
убийство собаки

Также зоозащитница вызвала полицию, чтобы это не сошло мыжчине с рук и не повторилось еще с чьим-то домашним любимцем.

Сразу говорю, мы осмотрели все камеры по всему периметру. Многие не работают. А работающие не видели его.

Эту мразь знают по имени, где он живет, но кто знает — покрывает его, –

отметила зоозащитница.

В полиции сообщили, что тело жестоко убитого животного направят на экспертизу.

Также полиция по данному происшествию открыла уголовное производство. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства происшествия, а также личность правонарушителя.

За данное преступление предусматривается наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет.

Следствие продолжается.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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