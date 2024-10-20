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В Летнем театре одесского Городского сада – студенческая благотворительная ярмарка (фоторепортаж)

В Летнем театре одесского Городского сада – студенческая благотворительная ярмарка (фоторепортаж)

«Вернем улыбку детям» – под таким лозунгом в Летнем театре одесского Горсада проходит одесская студенческая ярмарка «Grechka».

Изделия прикладного искусства на самый разный вкус… Изделия из шерсти, маленькие полотна, открытки… А еще – мастер-классы для детей. И еще много-много всего. И все это – под живую музыку! Весело, насыщенно, полезно и очень интересно.

Студенческая ярмарка «Grechka» в Одессе афиша
Студенческая ярмарка «Grechka» в Одессе
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Студенческая ярмарка «Grechka» в Одессе, участники
Студенческая ярмарка «Grechka» в Одессе, покупатели

Мы уже привыкли, что Летний театр Горсада время от времени становится выставочным залом под открытым небом или ярмаркой, поднимающей настроение и напоминающей о довоенных временах. Вот и сейчас, в эти осенние дни с заметным похолоданием студенты художественного колледжа им. М. Б. Грекова решили показать свое мастерство.

И хотя все это сделано в основном для детей, взрослым тоже есть чем полюбоваться, насладиться позитивной атмосферой и принять участие в благотворительности.

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На ярмарке «Grechka» в Одессе
На ярмарке «Grechka» в Одессе, рисунки

Средства от продаж работ будут переданы в Международный благотворительный фонд «Оновлена Україна».

Представляя это событие, студенты колледжа напомнили посетителям принести на ярмарку свои улыбки. Так вот, улыбки появлялись на лицах сами собой. Ведь наши молодые таланты сделали не только полезное дело, но и смогли представить свои работы в атмосфере позитива и хорошего настроения. Как говорится – от всего сердца!..

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На ярмарке «Grechka» в Одессе, рисунки
На ярмарке «Grechka» в Одессе, Летний театр Горсада
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На ярмарке «Grechka» в Одессе, посетители
На ярмарке «Grechka» в Одессе, выставка работ
Девушка на ярмарке «Grechka» в Одессе
На ярмарке «Grechka» в Одессе, музыканты
Посетители на ярмарке «Grechka» в Одессе
На ярмарке «Grechka» в Одессе, Летний театр

А еще вы можете узнать 7 секретов одесского Городского сада, о которых вы не знали (видео).

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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