В Летнем театре одесского Городского сада – студенческая благотворительная ярмарка (фоторепортаж)

Изделия прикладного искусства на самый разный вкус… Изделия из шерсти, маленькие полотна, открытки… А еще – мастер-классы для детей. И еще много-много всего. И все это – под живую музыку! Весело, насыщенно, полезно и очень интересно.

Мы уже привыкли, что Летний театр Горсада время от времени становится выставочным залом под открытым небом или ярмаркой, поднимающей настроение и напоминающей о довоенных временах. Вот и сейчас, в эти осенние дни с заметным похолоданием студенты художественного колледжа им. М. Б. Грекова решили показать свое мастерство.

И хотя все это сделано в основном для детей, взрослым тоже есть чем полюбоваться, насладиться позитивной атмосферой и принять участие в благотворительности.

Средства от продаж работ будут переданы в Международный благотворительный фонд «Оновлена Україна».

Представляя это событие, студенты колледжа напомнили посетителям принести на ярмарку свои улыбки. Так вот, улыбки появлялись на лицах сами собой. Ведь наши молодые таланты сделали не только полезное дело, но и смогли представить свои работы в атмосфере позитива и хорошего настроения. Как говорится – от всего сердца!..

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