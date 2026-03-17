Ключевые моменты:

Визит в румынские Яссы принес Одессе мощные генераторы для критической инфраструктуры.

Есть договоренности об оздоровлении одесских детей в Яссах.

Запуск культурного моста между Одессой и Яссами для совместных проектов.

Официальный старт процесса побратимства.

Одесса получит мощный «энергетический щит»

Глава Одесской МВА Сергей Лысак проинформировал, что он совершил визит в румынские Яссы. По его словам, эти встречи чиновников принесли Одессе мощные генераторы для критической инфраструктуры, чрезвычайно важные для города. Кроме этого, достигли договоренностей об оздоровлении одесских детей в Яссах. Лысак отметил, что малыши смогут хоть ненадолго отвлечься от войны и набраться сил.

Добавим, что между Одессой и Яссами будет запущен культурный мост для совместных проектов. К слову, официально стартует процесс побратимства между Одессой и Яссами, города станут надежными партнерами на годы вперед.

Напомним, Украина и Румыния планируют построить мост через Дунай между Орловкой и Исакчей для прямого сообщения с ЕС. Сейчас действует лишь паромная переправа, которая неоднократно подвергалась российским атакам, в частности масштабной в конце 2025 года.