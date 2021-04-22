Грохнувший дом на Нежинской: «шо за курятник» и что будет дальше? (фото)

В соцсетях одесситы задаются вопросом: «шо за курятник» появился на частично рухнувшем в марте этого года доме на Нежинской, 16? В самом деле, как мы убедились, на месте «гроха» возникло некое сооружение. Как оказалось, это часть защиты дома. Кстати, что со зданием будет дальше?
Изучаем тендерную документацию, заодно восстанавливаем в памяти недавние события.
Дом на Нежинской, 16 частично грохнул в первый день весны этого года. Жители дома били тревогу по поводу его состояния еще до случившегося – по дому ползли угрожающие трещины.
Далее был объявлен тендер по поводу изучения специалистами состояния дома после обрушения, а позже – тендер по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий по ликвидации последствий обрушения части фасадного флигеля.
Стало известно и о том, что дом будут восстанавливать. Такое решение было принято на сессии Одесского горсовета.
На сегодняшний день закончены все противоаварийные работы, несущие стены укреплены, а тот самый «курятник» – это консервация обвалившейся части.
Что касается восстановления дома полностью, то для начала будет объявлен тендер на разработку проектной документации. А уже после этого и начнется восстановление (тоже после соответствующего тендера) самого дома.
Дом на Нежинской, 16 поначалу строился как двухэтажный. Потом он перестраивался. Начало строительства датируется 1888 годом. Надстройка третьего этажа и реконструкция проводились здесь в конце 1890-х–начале 1900-х годов.
Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный», а также памятником истории местного значения. Здесь в 1909-1924 годах жил писатель Лев Славин, о чем вещает мемориальная табличка. Кстати, она сохранилась на фасаде: «грох» ее не затронул.
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