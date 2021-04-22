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Грохнувший дом на Нежинской: «шо за курятник» и что будет дальше? (фото)

Грохнувший дом на Нежинской: «шо за курятник» и что будет дальше? (фото)

В соцсетях одесситы задаются вопросом: «шо за курятник» появился на частично рухнувшем в марте этого года доме на Нежинской, 16? В самом деле, как мы убедились, на месте «гроха» возникло некое сооружение. Как оказалось, это часть защиты дома. Кстати, что со зданием будет дальше?
Изучаем тендерную документацию, заодно восстанавливаем в памяти недавние события.

Дом на Нежинской, 16 частично грохнул в первый день весны этого года. Жители дома били тревогу по поводу его состояния еще до случившегося – по дому ползли угрожающие трещины.

Далее был объявлен тендер по поводу изучения специалистами состояния дома после обрушения, а позже – тендер по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий по ликвидации последствий обрушения части фасадного флигеля.

Стало известно и о том, что дом будут восстанавливать. Такое решение было принято на сессии Одесского горсовета.

На сегодняшний день закончены все противоаварийные работы, несущие стены укреплены, а тот самый «курятник» – это консервация обвалившейся части.

дом на Нежинской, после гроха

Было

дом на Нежинской, консервация5

И стало

Что касается восстановления дома полностью, то для начала будет объявлен тендер на разработку проектной документации. А уже после этого и начнется восстановление (тоже после соответствующего тендера) самого дома.

дом на Нежинской, консервация

дом на Нежинской, консервация3

дом на Нежинской, консервация4

Дом на Нежинской, 16 поначалу строился как двухэтажный. Потом он перестраивался. Начало строительства датируется 1888 годом. Надстройка третьего этажа и реконструкция проводились здесь в конце 1890-х–начале 1900-х годов.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный», а также памятником истории местного значения. Здесь в 1909-1924 годах жил писатель Лев Славин, о чем вещает мемориальная табличка. Кстати, она сохранилась на фасаде: «грох» ее не затронул.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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