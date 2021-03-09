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У обрушившегося одесского дома на Нежинской кипят работы (фото)

У обрушившегося одесского дома на Нежинской кипят работы (фото)

Металлическое ограждение, кран, рабочие: рядом с частично обрушившимся домом на улице Нежинской, 16 кипят работы.

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Кран занял половину мостовой: авто и маршруткам приходится его объезжать. На завалах трудятся рабочие, остатки «гроха» части несчастного дома на Нежинской, 16 и пострадавшего дома рядом разбирают и складируют.

Нежинская, 16, кран

За процессом наблюдают жители Нежинской и соседних улиц. Люди говорят, что завалы разбирают уже несколько дней. Как обычно в таких случаях, жутковато выглядят опустевшие квартиры без стен: вроде как кадры после бомбежки из фильма о войне.

Нежинская, пострадавшие квартиры

Нежинская, 16 сейчас стала адресом очередного одесского бедствия. Но, напомним, ситуация обещает закончиться оптимистично: как сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, дом на Нежинской, 16 власти собираются восстанавливать.

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Нежинская, разбирают обрушившийся дом
Нежинская, после обвала
после обвала на Нежинской, кран
Нежинская, рабочие
Нежинская, пострадавшие квартиры
на Нежинской кипят работы
разбирают следы обвала на Нежинской

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Мария Котова
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