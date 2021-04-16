Новости Одессы и Одесской области

Одесский «домохрох»: власти предлагают два варианта восстановления дома на Ясной (видео)

Одесский «домохрох»: власти предлагают два варианта восстановления дома на Ясной (видео)

Городские службы Одессы рассматривают два варианта восстановления частично обрушившегося дома №10 на улице Ясной.
Об этом рассказал в видеокомментарии замдиректора городского департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Виталий Цуркан.

Как отметил Цуркан, сейчас часть дома законсервировала, в частности, те элементы, которые могут разрушиться из-за сложных погодных условий.

В настоящее время власти рассматривают два варианта: первый – потенциальный инвестор реконструирует дом и расселит жильцов; а второй – из городского бюджета выделят средства на разработку соответствующего проекта и дальнейшего восстановления здания.

При этом, добавил Цуркан, всех жильцов аварийного дома проинформировали о том, какие документы необходимо собрать для отселения во временный фонд. Между тем, отмечает чиновник, на сегодня ни один жилец не обратился в департамент городского хозяйства с собранным пакетов документов для отселения.

Напомним, обвал дома на улице Ясной в Одессе случился в ночь на 10 июня 2020 года. Тогда обвалились четыре квартиры с первого по четвертый этажи в правой части здания. Обошлось без жертв.

После разбора завалов со здания сначала сняли все аварийные элементы, а затем укрепили и законсервировали торцевую стену.

В одесской мэрии причиной инцидента назвали самовольную реконструкцию квартиры на четвертом этаже. Но, по мнению жильцов дома, к этому привел комплекс проблем: во-первых, городские коммуникации, проходившие через подвал дома, периодически давали течь, и их не ремонтировали должным образом; а во-вторых, на состояние дома повлияли стройки высоток в этом районе.

Также читайте: Обвал в Одессе на Ясной: вернутся ли жильцы в свои квартиры?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить