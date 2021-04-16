Одесский «домохрох»: власти предлагают два варианта восстановления дома на Ясной (видео)

Городские службы Одессы рассматривают два варианта восстановления частично обрушившегося дома №10 на улице Ясной. Об этом рассказал в видеокомментарии замдиректора городского департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Виталий Цуркан.

Как отметил Цуркан, сейчас часть дома законсервировала, в частности, те элементы, которые могут разрушиться из-за сложных погодных условий.

В настоящее время власти рассматривают два варианта: первый – потенциальный инвестор реконструирует дом и расселит жильцов; а второй – из городского бюджета выделят средства на разработку соответствующего проекта и дальнейшего восстановления здания.

При этом, добавил Цуркан, всех жильцов аварийного дома проинформировали о том, какие документы необходимо собрать для отселения во временный фонд. Между тем, отмечает чиновник, на сегодня ни один жилец не обратился в департамент городского хозяйства с собранным пакетов документов для отселения.

Напомним, обвал дома на улице Ясной в Одессе случился в ночь на 10 июня 2020 года. Тогда обвалились четыре квартиры с первого по четвертый этажи в правой части здания. Обошлось без жертв.

После разбора завалов со здания сначала сняли все аварийные элементы, а затем укрепили и законсервировали торцевую стену.

В одесской мэрии причиной инцидента назвали самовольную реконструкцию квартиры на четвертом этаже. Но, по мнению жильцов дома, к этому привел комплекс проблем: во-первых, городские коммуникации, проходившие через подвал дома, периодически давали течь, и их не ремонтировали должным образом; а во-вторых, на состояние дома повлияли стройки высоток в этом районе.

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