Одесский «домохрох»: власти предлагают два варианта восстановления дома на Ясной (видео)

Городские службы Одессы рассматривают два варианта восстановления частично обрушившегося дома №10 на улице Ясной.
Об этом рассказал в видеокомментарии замдиректора городского департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Виталий Цуркан.
Как отметил Цуркан, сейчас часть дома законсервировала, в частности, те элементы, которые могут разрушиться из-за сложных погодных условий.
В настоящее время власти рассматривают два варианта: первый – потенциальный инвестор реконструирует дом и расселит жильцов; а второй – из городского бюджета выделят средства на разработку соответствующего проекта и дальнейшего восстановления здания.
При этом, добавил Цуркан, всех жильцов аварийного дома проинформировали о том, какие документы необходимо собрать для отселения во временный фонд. Между тем, отмечает чиновник, на сегодня ни один жилец не обратился в департамент городского хозяйства с собранным пакетов документов для отселения.
Напомним, обвал дома на улице Ясной в Одессе случился в ночь на 10 июня 2020 года. Тогда обвалились четыре квартиры с первого по четвертый этажи в правой части здания. Обошлось без жертв.
После разбора завалов со здания сначала сняли все аварийные элементы, а затем укрепили и законсервировали торцевую стену.
В одесской мэрии причиной инцидента назвали самовольную реконструкцию квартиры на четвертом этаже. Но, по мнению жильцов дома, к этому привел комплекс проблем: во-первых, городские коммуникации, проходившие через подвал дома, периодически давали течь, и их не ремонтировали должным образом; а во-вторых, на состояние дома повлияли стройки высоток в этом районе.
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