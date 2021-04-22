Водитель одесской маршрутки угощает пассажиров конфетами

В Одессе водитель маршрутки вместе со сдачей раздавал своими пассажирам сладости. Об этом рассказала в соцсети одесситка Анна Кальмус.

«Сегодня, как обычно, передавала сдачу от водителя в салон маршрутки. Вместе с мелочью мне в ладонь легла жменя конфет. Это было так неожиданно», – призналась женщина.

Она также рассказала, что, растерявшись, машинально отдала содержимое вместе со сдачей. А на вопрос пассажира, что ему делать с конфетами, водитель ответил: «Женщинам раздайте!»

«И тут все так подобрели, просияли, стали улыбаться друг другу, помогать при выходе! Просто заразились какой-то добротой», – добавила одесситка.

А в комментариях горожане отметили, что этот водитель известен тем, что заряжает людей позитивом: «Если б так все делали, представляете, как бы мы жили, злости не было бы вообще».

Напомним, в День юмора 1 апреля водитель одесской маршрутки №168 пришел на работу в образе Остапа Бендера и весь день шутил с пассажирами, даря им хорошее настроение.

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Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»