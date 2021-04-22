Новости Одессы и Одесской области

Водитель одесской маршрутки угощает пассажиров конфетами

Водитель одесской маршрутки угощает пассажиров конфетами

В Одессе водитель маршрутки вместе со сдачей раздавал своими пассажирам сладости.
Об этом рассказала в соцсети одесситка Анна Кальмус.

«Сегодня, как обычно, передавала сдачу от водителя в салон маршрутки. Вместе с мелочью мне в ладонь легла жменя конфет. Это было так неожиданно», – призналась женщина.

Она также рассказала, что, растерявшись, машинально отдала содержимое вместе со сдачей. А на вопрос пассажира, что ему делать с конфетами, водитель ответил: «Женщинам раздайте!»

«И тут все так подобрели, просияли, стали улыбаться друг другу, помогать при выходе! Просто заразились какой-то добротой», – добавила одесситка.

А в комментариях горожане отметили, что этот водитель известен тем, что заряжает людей позитивом: «Если б так все делали, представляете, как бы мы жили, злости не было бы вообще».

добрый водитель одесской маршрутки

Напомним, в День юмора 1 апреля водитель одесской маршрутки №168 пришел на работу в образе Остапа Бендера и весь день шутил с пассажирами, даря им хорошее настроение.

Читайте также: Готовы ли одесситы платить 10 гривен за проезд в маршрутке (опрос).

Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить