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В центре Одессы «расходится по швам» дом-памятник (фото, видео)

В центре Одессы «расходится по швам» дом-памятник (фото, видео)

В Одессе дал трещину трехэтажный дом-памятник архитектуры на улице Нежинской, 16.

По словам очевидцев, местные жители заподозрили неладное минувшей ночью и забили тревогу. Жильцы опасаются, что в любой момент дом может рухнуть.

дом на Нежинской, трещина

По сообщению Телеграм-канала «Новости Одесса», жильцов отселили. Очевидцы также рассказали, что местные жители даже не успели собрать все свои вещи.

В доме также планируют отключить отопление и электричество.

На месте работают спасатели и медики. Территорию вокруг дома оцепили лентой.

Отметим, что на данный момент на сайте ГСЧС информация о произошедшем отсутствует.

Дом на Нежинской, 16 является памятником архитектуры местного значения под названием «Дом доходный». Ранее здесь жил известный писатель, журналист, сценарист и драматург Лев Славин.

Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»

Видео: vgorode.ua

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