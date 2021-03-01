Одесский дом на Нежинской: жизнь после «гроха» (фото)

Грохнувшая часть старого одесского дома на улице Нежинской, 16 стала не такой уже неожиданностью: весна для обитателей рухнувшей части дома началась с больших проблем. Впрочем, прежде всего, шока – несмотря на то, что произошло то, чего люди, пусть и очень опасаясь, ждали.

Сначала сообщили о большой трещине. Потом произошел домогрох – часть здания обрушилась, причем повредив и стоящий рядом другой дом.

Что говорят жильцы?

Если зайти во двор, то может показаться, что ничего не случилось. Весь кошмар – со стороны улицы. Разговариваю с живущей на Нежинской, 16 женщиной. Она проживает в той части, которую беда миновала. Говорит, что свет, газ, тепло есть. А вот воду «только что отключили». Женщина стоит на улице, как многие другие, выясняет, что с водой…

Между тем, многие другие из стоящих – из пострадавших квартир. Кто-то перебрался в предоставленное общежитие на улице Академика Королева. Там, в общем, говорит одна из перебравшихся, «жить можно, условия удобоваримые». Сейчас проблема, говорит наша собеседница, в другом: в рухнувшую часть дома, где она жила с мужем, по понятным причинам не пускают, а нужно забрать кое-что из квартиры. Ну и главный вопрос, на который ответа у людей пока нет: где жить дальше?

– Мы тут стоим, потому что нам сказали, что придут решать наши вопросы. В общежитие мы не поехали. Остановились пока у подруги. Вот собрались здесь, ждем, пока что-то вразумительное и конкретное нам скажут. Узнала, что говорят, будто кто-то у нас «неправильный» ремонт проводил, что и привело к обрушению. Так вот, это не так, – говорит местная жительница Александра Гайдаенко, оставшаяся без квартиры.

Люди, жившие в обрушенной части, говорят, что никто ничего в их флигеле не ремонтировал.

– Какой ремонт?! Да я просто показать вам не могу (осталась в квартире) всю переписку уже за не один десяток лет по поводу этой стены. Она не могла не рухнуть. Мы, кажется, во все существующие инстанции обращались по поводу ее состояния! Об этой трещине заговорили, когда она стала уже огромной. А сколько лет мы писали о ней! Ситуация ухудшилась еще в мае: одна трещина за другой. К нам приходили, смотрели, меняли маяки – и дальше дело не двигалось, – рассказывает жительница дома Юлия Лебедева.

Юлия с семьей перебралась к знакомым. Кстати, она дополняет, что зимой из-за трещин в стене в ее квартире даже замерзла вода в трубах.

Официально: дом будут восстанавливать

Телеграм-канал «ЖКХ Одесса» приводит комментарий вице-мэра Дмитрия Жемана по ситуации на Нежинской, 16:

«Этот дом мы давно держали на контроле, были выставлены маяки. Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны. В субботу мы отселили людей и начали работы, направленные на удержание дома, но не успели, произошло обрушение. В настоящее время часть жителей отселена в общежитие КП «Одесгорэлектротранс», в дальнейшем их поселят в маневренном фонде. Часть жителей проживает у родственников. Что же касается дома на Нежинской, 16, мы будем его восстанавливать».

Историческое наследие

Дом на Нежинской, 16 поначалу строился как двухэтажный. Потом перестраивался.

Начало строительства датируется 1888 годом. Как сообщает ресурс «Домофото», надстройка третьего этажа и реконструкция проводились здесь в конце 1890-х – начале 1900-х годов.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный», а также памятником истории местного значения – здесь в 1909-1924 годах жил писатель Лев Славин.

Фото автора