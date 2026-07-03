Ключевые моменты:
- Температура морской воды у побережья Одесщины будет составлять 23–24°.
- Во второй половине дня возможны грозы и шквалы.
- Уровень моря вдоль побережья будет оставаться в безопасных пределах.
Купаться будет комфортно
По прогнозу синоптиков температура морской воды вдоль побережья Одесской области будет составлять 23-24°. Воздух ночью прогреется до 18–23°, а днем столбики термометров поднимутся до 29–34°. Однако во второй половине дня во время грозы возможны шквалы 15–20 м/с, в связи с чем объявлен уровень опасности (желтый).
Добавим, что уровень моря вдоль побережья будет оставаться в безопасных пределах.
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