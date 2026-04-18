Ключевые моменты:
- Метеорный поток Лириды активен с 16 по 25 апреля.
- Пик активности «звездопада» придется на ранние часы 22 апреля.
- Ожидается до 20 метеоров в час, наблюдать лучше всего вдали от городских огней.
- Для наблюдения не нужны телескопы – достаточно ясного неба и терпения.
Лириды – один из самых известных ежегодных метеорных потоков. Он связан с кометой Тетчера, которая совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 415 лет. Последний раз она максимально приближалась к нашей звезде в 1861 году.
Ежегодно Земля проходит сквозь след из частиц этой кометы. Сгорая в атмосфере, они создают яркие вспышки, которые мы видим как «падающие звезды».
Уже с 16 апреля Земля начала проходить сквозь «хвост» кометы Тетчера, оставляя в нашей атмосфере яркие световые следы. Этот космический танец продлится до 25 апреля, но настоящий «фейерверк» ждет нас в ночь на 22 апреля.
Что ожидать?
В пиковые часы можно будет увидеть до 20 «падающих звезд» каждый час. Бывают годы, когда поток становится особенно щедрым и выдает до 100 метеоров, но даже обычные 15-20 – это невероятное зрелище.
Инструкция для «ловцов звезд»
- Время: Лучше всего наблюдать перед самым рассветом. Радиант (то место, откуда «вылетают» звезды) будет максимально высоко.
- Место: Подальше от городских огней. Чем темнее вокруг, тем больше шансов увидеть даже самые слабые вспышки.
- Экипировка: Никаких телескопов – они только сузят обзор. Лучший «инструмент» – собственные глаза. Просто найдите удобное место, откиньтесь на спинку кресла или лягте на коврик и смотрите вверх.
- Бонус: В этом году нам повезло – яркая Луна не будет засвечивать небо, так что «звездопад» должен быть отлично виден.
Метеорный поток Лириды фиксируется ежегодно с 16 по 25 апреля. В некоторые годы он усиливается и может идти до 100 метеоров в час в так называемой вспышке, но точно предсказать, когда именно это произойдет, сложно.
Источник: space.com