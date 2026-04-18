Ключевые моменты:

Метеорный поток Лириды активен с 16 по 25 апреля.

Пик активности «звездопада» придется на ранние часы 22 апреля.

Ожидается до 20 метеоров в час, наблюдать лучше всего вдали от городских огней.

Для наблюдения не нужны телескопы – достаточно ясного неба и терпения.

Лириды – один из самых известных ежегодных метеорных потоков. Он связан с кометой Тетчера, которая совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 415 лет. Последний раз она максимально приближалась к нашей звезде в 1861 году.

Ежегодно Земля проходит сквозь след из частиц этой кометы. Сгорая в атмосфере, они создают яркие вспышки, которые мы видим как «падающие звезды».

Уже с 16 апреля Земля начала проходить сквозь «хвост» кометы Тетчера, оставляя в нашей атмосфере яркие световые следы. Этот космический танец продлится до 25 апреля, но настоящий «фейерверк» ждет нас в ночь на 22 апреля.

Что ожидать?

В пиковые часы можно будет увидеть до 20 «падающих звезд» каждый час. Бывают годы, когда поток становится особенно щедрым и выдает до 100 метеоров, но даже обычные 15-20 – это невероятное зрелище.

Инструкция для «ловцов звезд»

Время: Лучше всего наблюдать перед самым рассветом. Радиант (то место, откуда «вылетают» звезды) будет максимально высоко.

Лучше всего наблюдать перед самым рассветом. Радиант (то место, откуда «вылетают» звезды) будет максимально высоко. Место: Подальше от городских огней. Чем темнее вокруг, тем больше шансов увидеть даже самые слабые вспышки.

Подальше от городских огней. Чем темнее вокруг, тем больше шансов увидеть даже самые слабые вспышки. Экипировка: Никаких телескопов – они только сузят обзор. Лучший «инструмент» – собственные глаза. Просто найдите удобное место, откиньтесь на спинку кресла или лягте на коврик и смотрите вверх.

Никаких телескопов – они только сузят обзор. Лучший «инструмент» – собственные глаза. Просто найдите удобное место, откиньтесь на спинку кресла или лягте на коврик и смотрите вверх. Бонус: В этом году нам повезло – яркая Луна не будет засвечивать небо, так что «звездопад» должен быть отлично виден.

Метеорный поток Лириды фиксируется ежегодно с 16 по 25 апреля. В некоторые годы он усиливается и может идти до 100 метеоров в час в так называемой вспышке, но точно предсказать, когда именно это произойдет, сложно.

Источник: space.com