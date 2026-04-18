Ключевые моменты:
- После дождя в небе над Одессой появилась двойная радуга.
- Двойная радуга – редкое явление, возникающее при двойном отражении солнечного света в каплях воды.
- Наш корреспондент зафиксировал красочное природное явление в одном из районов города.
Одесская весна не перестает удивлять. Несмотря на переменчивую погоду, природа подарила горожанам настоящее визуальное удовольствие. Над жилыми массивами выглянула невероятной красоты радуга.
Многие горожане заметили, что радуга была двойной – явление редкое и особенно впечатляющее.
Такая радуга образуется после двойного отражения света внутри капель воды, что создает вторую, менее яркую дугу вокруг основной.
Одесситы, ставшие свидетелями этого события, активно делятся своими снимками в соцсетях. Предлагаем и вам полюбоваться этим весенним чудом на эксклюзивных фото нашего корреспондента, которое он запечатлел в одном из районов города.
