Ключевые моменты:

Большой пожар в Рени начался еще 14 апреля, к утру огонь немного утих, но вскоре разгорелся с новой силой.

Местные жители обеспокоены массовой гибелью птиц и животных.

Из-за сильного ветра жилые кварталы Рени буквально засыпало гарью и пеплом.

Видео масштабного пожара поделилась в соцсетях накануне жительница Рени Екатерина Кокош.

Ситуация осложняется спецификой местности. По словам очевидцев, прибывшие на вызов спасатели столкнулись с невозможностью проезда к очагам возгорания. Пожарным приходится тушить огонь точечно – только там, где позволяет рельеф. К утру 15 апреля пламя немного утихло, однако из-за ветра и сухой погоды камыш вспыхнул снова.

Помимо бытовых неудобств, ситуация несет серьезную экологическую угрозу. Сейчас – время «тишины», период размножения птиц и животных, обитающих в этих зарослях. Местные жители справедливо задаются вопросом: сколько живых существ погибло в огне, который можно было бы предотвратить своевременным выкосом сухого камыша.

Подобные пожары – хроническая проблема для юга Одесской области, особенно для Вилково и Рени. Непролазные заросли становятся идеальной мишенью для случайного окурка или сознательного поджога. Точная причина нынешнего ЧП пока остается неизвестной, но город продолжает задыхаться от гари, пока огонь уничтожает местную фауну.

Ранее масштабный пожар в дельте Дуная привел к серьезным экологическим потерям и многомиллиардному ущербу.

