Как украинские военные просчитали планы противника

Да, после оккупации Херсонщины, с первых дней широкомасштабной русско-украинской войны, обстановка на Николаевском направлении для наших войск была очень неблагоприятной, что ставило под угрозу вероятность захват областного центра сходу.

Враг постоянно наращивал свои рейдовые действия и уже утром 28 февраля приступил к первому штурму Николаева.

Просчитывая все возможные сценарии развития событий на театре военных действий, украинское военное руководство пришло к выводу, что залогом успешного продвижения вражеских войск является захват Николаева и Первомайска или Вознесенска с выходом на правобережье Южного Буга. Следовательно, командным составом Объединенной группировки войск «Приморье» во главе с генерал-майором Андреем Ковальчуком была поставлена задача: просчитать, где у врага должно закончиться горючее, и когда противник вынужден будет остановиться, ожидая его подвоза.

Остановили русских возле Вознесенска

Расчеты показали, что из-за нехватки горючего враг должен затормозить возле Вознесенска. Соответственно, было решено передислоцировать туда подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и взорвать части мостов через Южный Буг. Благодаря этому без подкрепления осталось семь тактических воздушных десантов противника, которые до этого совершили высадку в южных и юго-восточных окрестностях Вознесенска более чем на тридцати вертолетах. Враг высадился и был блокирован и уничтожен силами подразделений ОУВ «Приморье». Причем значительная часть вражеских вертолетов была поражена нашим огнем еще в воздухе и во время приземления.

В общем оккупанты продвигались к Вознесенску тремя колоннами Однако из-за нехватки горючего две из них остановились, и в начале марта были уничтожены точными выстрелами украинских артиллеристов. Лишь одна колонна российской бронетехники добралась до окрестностей Вознесенска и была успешно ликвидирована Силами обороны Украины.

Кроме этого, в тревожные дни обороны Николаевщины, в феврале-марте 2022 года, военные «Приморья» задержали продвижение четырех вражеских БТГ, нанеся массированные удары по скоплению вооружения и военной техники на военном аэродроме в Чернобаевке. Наши воины уничтожили и повредили десятки вертолетов, вооружения, военной техники и личного состава противника. А самое главное – мы отстояли Николаевщину и ее областной центр, заставили врага в середине марта перейти к обороне и отойти к линии административной границы между Николаевской и Херсонской областями.

Финал рашистского блицкрига

И добиться такого успеха удалось как благодаря решительным и грамотным действиям украинских военных, так и благодаря обычным рядовым жителям Николаевщины и представителям местной власти.

А сам Николаев в те самые тревожные дни февраля-марта 2022 года иначе, как городом мужественного сопротивления, назвать было нельзя. По тем же телевизионным репортажам и видео в интернете мы хорошо помним, как люди приносили автомобильные шины, возводили баррикады, заполняли бутылки зажигательной смесью. Помним и о героизме жителей Баштанки, которые во главе со своим городским головой Александром Береговым, имея на вооружении лишь несколько десятков единиц огнестрельного оружия, гранаты и «коктейли» Молотова», решили не пропускать через свой небольшой город врага и дать бой колонне российских агрессоров. Тогда добровольцы местного ТРО осуществили засаду неподалеку от города на переезде железнодорожной станции и открыли огонь по врагу из гранатометов, в результате чего рашисты были вынуждены остановить движение колонны и повернуть в другую сторону, что предотвратило оккупацию районного центра.

Впоследствии жители из соседнего села разоружили и взяли в плен российских захватчиков, завладели грузовиком с вражеским оружием и боеприпасами.

Героическая Николаевщина выстояла! Вражеские планы по прокладыванию сухопутного коридора в Одессу и в целом победного блицкрига в Украине были полностью разрушены. Украинский юг немного выдохнул и стал ждать освобождения правобережья Херсонщины.

Вячеслав ДИОРДИЕВ