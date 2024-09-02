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В Украине хотят изменить название разменной монеты — что будет вместо копеек

В Украине хотят изменить название разменной монеты — что будет вместо копеек

Национальный банк Украины выступил с инициативой переименовать разменную украинскую монету с «копейка» на «шаг». Изменения могут вступить в силу в ближайшие годы, что должно поддержать национальную идентичность и историческое наследие страны.

О таких намерениях НБУ рассказал глава учреждения Андрей Пышный. Он объяснил, что не так с названием «копейка».

По его словам, слово «копейка» имеет московское, имперское происхождение и не соответствует украинским историческим и культурным традициям.

В НБУ исследовали историю денежного обращения Украины и пришли к выводу, что такое название для разменной монеты как копейка, фактически, является символом московской оккупации. В учреждении считают, что  сейчас украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами, поєтому пора восстановить справедливость и в денежной сфере.

— Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, исконное, украинское слово для определения мелких монет – это слово шаг, – подчеркнул Пышный.

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Название мелких монет «шаг» имеет историческую подоплеку и уже использовалось на территории Украины в XVI-XVII веках. Оно также упоминается в творчестве таких выдающихся украинских писателей как Тарас Шевченко и Леся Украинка. Во времена Украинской революции 1917-1921 годов денежные знаки под названием «шаг» были введены в обращение и закреплены на законодательном уровне.

Для того чтобы ввести шаги вместо копеек, необходимо внесение соответствующих изменений в законодательство, в частности в Закон Украины «О Национальном банке Украины» и другие нормативные акты.
В НБУ ожидают, что этот процесс может занять несколько месяцев, но уже работают над подготовкой необходимых документов.

Пышный отметил, что эта инициатива является частью более широкого процесса дерусификации и деколонизации, который продолжается в Украине с начала войны с россией в 2014 году.

– Восстановление национальных традиций в денежном обращении является важным шагом на пути к укреплению украинской идентичности и суверенитета, – резюмировал глава Нацбанка.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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