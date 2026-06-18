Ключевые моменты:
- Показатели солнечной активности 18 июня будут держаться в пределах нормы.
- Самый активный период суток ожидается утром, с 3:00 до 6:00.
- До конца недели сильных магнитных бурь уровня G1 или выше ученые не прогнозируют.
Магнитные бури 18 июня 2026 года: прогноз
Согласно последним данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, солнечная активность в этот четверг будет оставаться низкой. Международный показатель геомагнитных колебаний (К-индекс) в течение суток будет колебаться на уровне от 1 до 3 баллов.
Это так называемая «зеленая зона», которая считается абсолютно нормальной и безопасной для техники и большинства людей. Для сравнения: полноценная магнитная буря начинается только тогда, когда этот показатель переваливает за 5 баллов.
Однако полностью расслабляться не стоит. Небольшое эхо предыдущих корональных выбросов массы Солнца Земля догонит утром.
По графику космической погоды, небольшое возмущение силой до 3,3 балла прогнозируют на промежуток между 03:00 и 06:00 утра. Ближе к обеду ситуация полностью выровняется, а вечер четверга пройдет при минимальной солнечной активности.
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Как защитить организм
Несмотря на то, что сильного шторма не ожидается, волны солнечного ветра все равно могут влиять на людей с хроническими болезнями, проблемами с давлением или повышенной тревожностью. В утренние часы четверга возможны легкая сонливость, снижение концентрации или незначительное давление в висках.
Чтобы день прошел без таблеток от головной боли, врачи советуют придерживаться простых правил «безопасного четверга»:
- Контролируйте кофе: Утренний пик возмущения лучше встретить со стаканом чистой воды или травяным чаем, а не с двойным эспрессо, который излишне стимулирует сосуды.
- Следите за давлением: Людям с гипертонией стоит держать под рукой привычные лекарства и избегать тяжелого физического труда на открытом солнце в первой половине дня.
- Облегчите меню: Солнце сейчас находится в фазе умеренной активности, но жара в сочетании даже с минимальными колебаниями поля изнуряет сердце. Откажитесь от жирной пищи и алкоголя в пользу легких летних салатов.