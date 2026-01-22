Ключевые моменты:

Предупреждение: первый уровень опасности (желтый) от Одесского гидрометцентра из-за гололедицы в городе и области.

Небольшие/умеренные осадки, гололедица.

Видимость 500-1000 м во время осадков.

Погода в Одессе

В Одессе завтра будет облачно с небольшими осадками, утром и днем ​​умеренные. В городе будет гололед, ветер восточный, днем ​​северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем ​​от -1 до +1°C.

Погода в Одесской области

23 января в регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками, местами умеренные; на севере – преимущественно снег. Местами налипание мокрого снега и гололедица. Ветер восточный, днем ​​северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем ​​от -4 до +1°C, на юге днем ​​до +4°C.

Добавим, что на дорогах утром и днем ​​гололедица, видимость во время осадков местами 500-1000 м. Водителей просят быть осторожными. В Одессе и области объявлено предупреждение первого уровня опасности.

