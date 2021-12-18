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“Тайный вход” в Одесскую филармонию: как идут раскопки (фоторепортаж)

“Тайный вход” в Одесскую филармонию: как идут раскопки (фоторепортаж)

У здания Одесской филармонии на углу улиц Пушкинской и Бунина продолжаются “раскопки”: рабочие откапывают обнаруженный недавно “тайный ход”.

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На месте побывал фотокорреспондент “Одесской жизни” и понаблюдал за процессом:

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Напомним, ранее стартовал капитальный ремонт Одесской филармонии в рамках президентской программы “Большая реставрация”. Здание филармонии обнесли забором и установили строительные леса.

А на днях за аркой под главными воротами филармонии обнаружился загадочный подземный ход. Его назначение вызвало бурные дискуссии в соцсетях.

Некоторые полагают, что этот ход – не что иное как тайный масонский тоннель, чтобы члены засекреченных собраний могли незаметно приходить и покидать здание биржи, коей первоначально являлась филармония.

Но большинство участников дискуссии придерживаются мнения, что назначение у тоннеля сугубо техническое: это был вентиляционный канал для отвода излишней влаги из подвалов и от фундамента здания.

По словам одесского краеведа Дмитрия Жданова, точное назначение тоннеля станет известно после того, как его обследуют. Но наиболее вероятно, что это был проход для обсаживания подвальных коммуникаций – довольно распространённого решения для того времени, когда строилось здание.

Как выглядит “тайный тоннель” сейчас, представлено на наших фото:

Раскопки у Одесской филармонии
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Кстати, напомним, 17 декабря 2021 года депутаты Одесского областного совета приняли решение о присвоении Одесской областной филармонии имени о Давида Ойстраха – выдающегося скрипача и дирижера, внесшего внес весомый вклад в творческую деятельность заведения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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