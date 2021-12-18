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В Кирхе пройдет настоящая немецкая Рождественская Ярмарка

В Кирхе пройдет настоящая немецкая Рождественская Ярмарка

Ярмарка откроется 19 декабря. Там испекут самый большой в Украине штоллен и представят другие традиционные рождественские блюда и напитки.

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Во дворе Собора Св. Павла на Новосельского, 68 в Одессе устроят Рождественскую Ярмарку в немецких традициях – Weihnachtmarkt.

Ярмарка начнет работу19 декабря в 11:30 и проработает до 27-го декабря.

Кроме самой ярмарки одесситам представят богатую культурную и кулинарную программу.

В первый день работы ярмарки там презентуют самый большой в Украине штоллен. Это традиционный немецкий рождественский кекс с изюмом, курагой и другими цукатами.

На ярмарке можно будет попробовать традиционные немецкие рождественские угощения: глинтвейн;

  • штоллены;
  • имбирные пряники;
  • колбаски на гриле;
  • крафтовые сыры;
  • брецели;
  • разнообразную выпечку.

 

Еще на Ярмарке можно будет приобрести рождественские украшения (венки, елочные игрушки), изделия ручной работы, куклы и другие игрушки.

В этом году одесситам представят и культурную программу:

  • концерты органной музыки, музыки классической, народной;
  • художественную выставку, организованная благотворительным фондом «АВЕ».

На ярмарке выступят поэты, писатели, барды, пройдет показ мод от дизайнера Влады Дизик, будет ярмарка детского творчества, художественные мастер-классы и многое другое!

Отдельно стоит упомянуть празднование Рождества. Торжественное богослужение на Сочельник состоится в здании Лютеранской Церкви Святого Павла в 18:00, а Рождественское богослужение – 25 января в 10:00.

На территории ярмарки разместятся и инсталляции конкурса “Арт-ЁЛКА”, основанного автором Арт-ёлок на Приморском бульваре Виолеттой Велиевой. Вход на Ярмарку – свободный.

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Фото: «Культурометр»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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