В Одессе не будет ходить трамвай №10, а автобус №121 изменит маршрут – когда и почему?

В Одессе внесены временные изменения в схемы движения трамвая №10 и маршрутного автобуса №121.

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, это связано с временным закрытием движения городского общественного транспорта на перекрестке улиц Авиационной и Шота Руставели.

Так, на выходных 18-19 и 25-26 декабря 2021 года либо до завершения работ будет прекращена работа трамвая №10.

А маршрутка №121 с 18 по 26 декабря или до завершения работ будет курсировать: в направлении движения к улице Сахарова – от улицы Бреуса на Люстдорфскую дорогу и далее по маршруту.

Напомним, информацию о том, что в Одессе по выходным временно не будет ходить трамвай №10 и изменится схема движения маршрутки №121, Одесский горсовет распространил еще в начале декабря. Сообщалось, что трамвай №10 временно отменяют на выходных из-за капитального ремонта перекрестка улицы Шота Руставели с улицей Авиационной с ремонтом трамвайных путей на переезде.

Тем не менее, в последующие выходные, видимо, по причине непогоды, работы перенесли, и указанный транспорт ходил как обычно.

Фото: traffic.od.ua