В День Святого Николая институт Таирова проведет фестиваль глинтвейна

Завтра, 19 декабря, в День Святого Николая, в одесском поселке Таирово состоится Фестиваль таировского глинтвейна.
Мероприятие организует Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова.
Таировский сельсовет приглашает на мероприятие всех желающих.
Гостей праздника ждет дегустация глинтвейна из разных сортов вина и тематические конкурсы. Также будет работать зона футкорта.
Начало – в 14:00.
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Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что 19 декабря в одесской Кирхе состоится Рождественская ярмарка в немецких традициях.
Кроме того, в этот день в Одессе на Думской площади зажжет свои огни главная елка города и будет дан старт новогодним праздникам.
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