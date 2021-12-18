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В День Святого Николая институт Таирова проведет фестиваль глинтвейна

В День Святого Николая институт Таирова проведет фестиваль глинтвейна

Завтра, 19 декабря, в День Святого Николая, в одесском поселке Таирово состоится Фестиваль таировского глинтвейна.

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Мероприятие организует Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова.

Таировский сельсовет приглашает на мероприятие всех желающих.

Гостей праздника ждет дегустация глинтвейна из разных сортов вина и тематические конкурсы. Также будет работать зона футкорта.

Начало – в 14:00.

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Фестиваль глинтвейна

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что 19 декабря в одесской Кирхе состоится Рождественская ярмарка в немецких традициях.

Кроме того, в этот день в Одессе на Думской площади зажжет свои огни главная елка города и будет дан старт новогодним праздникам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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