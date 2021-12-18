Как Одесса встретит Новый год и Рождество: программа зимних праздников

Отправной точной для новогодне-рождественских праздников станет День святого Николая, который в Украине отмечают 19 декабря.

18 декабря

Впрочем, для тех кому не терпится начать гулять еще раньше, с 18 декабря на Приморском бульваре начнет работу Городок лакомств, где можно будет попробовать разные угощения, а также будет установлена ​​новогодняя карусель. Дети льготных категорий смогут прокатиться на ней бесплатно.

Одесский зоопарк приглашает в этот же день, 18 декабря, на праздник, посвященный Дню Святого Николая

19 декабря

В этот день в 16:00 на Думской площади состоится открытие главной елки города и празднично-развлекательная программа ко Дню Святого Николая.

В этот же день засияют новогодними огнями главная елка на Дерибасовской, елки в районах Одессы и пройдут концертно-развлекательные программы для детей.

Традиционно в День Святого Николая по улицам Одессы (по маршруту троллейбуса № 9) проедут парадом украшенные праздничной иллюминацией троллейбусы, а 7 января на Старосенной площади одесситы и гости города смогут полюбоваться ярким парадом Рождественских трамваев.

22 декабря

22 декабря на Дерибасовской стартует благотворительная акция «Резиденция добра».

26-28 декабря

26-28 декабря пройдет III Международный хоровой фестиваль «Огонь Рождества» в онлайн-формате.

29 декабря

Одесский зоопарк приглашает детей 28 и 29 декабря – на новогодний праздник. Начало — в 12:00.

Одесский муниципальный театр духовой музыки имени А. Салика подготовил новогоднее представление «Сказочное путешествие по городам ЮНЕСКО». Посмотреть его можно будет 29 декабря и 3, 4 января 2022 года. Начало – в 11:00 и 15:00.

Ряд праздничных мероприятий пройдут в онлайн-формате. Так, на творческой платформе Департамента культуры и туризма Одесского горсовета в социальной сети «Фейсбук», официальном веб-сайте Департамента образования и науки Одесского городского совета будут размещены онлайн-поздравления с новогодними праздниками от воспитанников, творческих коллективов учреждений и заведений, подчиненных департаментам. В соцсетях будет представлена ​​онлайн-выставка изготовленных детьми изделий и сувениров.

Кроме того, в учебных заведениях традиционно в декабре проводится творческий конкурс любительских видеопоздравлений «В Новый год — с новой мечтой!»

К новогодне-рождественским праздникам будут организованы поздравления, концерты и вручения подарков для юных одесситов льготных категорий, подопечных социальных центров, военнослужащих. Также дети льготных категорий смогут бесплатно посетить новогодние представления в театрах Одессы.

31 декабря

Празднование Нового года на Думской площади стартует 31 декабря в 22:00.

Сначала выступят аниматоры, которые будут развлекать маленьких одесситов и раздавать им сладкие подарки.

Еще перед гостями праздника выступит оркестр Дедов Морозов и одесские исполнители. Ну а хэдлайнером новогоднего концерта станет группа «ТИК».

Во время концерта будет включение поздравления президента и уже живое поздравление от мэра Одессы. Также будет праздничный салют. Праздновани на Думской должно закончится в 02:00-02:30.

1 января

1 января руководство города поздравит первого новорожденного в 2022 году одессита или одесситку.

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