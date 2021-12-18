Фасад одесского Главпочтамта: был красивый, стал опасный (фоторепортаж)

Главпочтамт в Одессе когда-то был одним из украшений города и, в силу своего назначения, местом притяжения как одесситов, так и гостей города. Но сейчас его здание «болеет»: фасад буквально разваливается по всей площади.
Корреспондент «Одесской Жизни» запечатлел на фото, как несладко сейчас живется зданию одесского Главпочтамта. Особенно фасаду здания. Когда-то он радовали глаз лепниной и украшениями. Теперь пугает отвалившейся штукатуркой и выпавшими кирпичами.
И ладно, если бы дело касалось только эстетической стороны вопроса. Но фасад здания на Садовой, 10 просто опасен для прохожих. Куски лепнины и штукатурки не раз падали на тротуар, по которому ходят люди.
Только в этом, 2021 году, мы писали о двух случаях масштабных обрушений элементов фасада:
В центре Одессы обвалилась часть фасада Главпочтамта (видео)
У одесского Главпочтамта обвалился карниз: куски огромные
Но такие обвалы происходили и раньше. При этом от руководства Укрпочты, которой и принадлежит одесский Главпочтамт, никакой особой реакции на то, что здание разваливается, нет.
Справка:
Здание одесского Главпочтамта было спроектировано архитекторами Валентином Фельдштейном и А. Межибовским. Год постройки – 1898-й. Это памятник архитектурный местного значения. Историческое здание уже давно нуждается в ремонте.
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