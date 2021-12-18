Пьяный одесский прокурор снес остановку в Кривом Роге, – СМИ (фото)

В городе Кривом Роге Днепропетровской области пьяный мужчина на Lexus протаранил остановку общественного транспорта.
По сообщению местного издания “Свои”, за рулем был военный прокурор из Одесской области Вадим Латоха.
Авария случилась накануне вечером. Мужчина за рулем Lexus не справился с управлением и въехал в остановку “Авиаколледж” на улице Куприна. К счастью, в тот момент людей там не было.
Сообщается, что в момент ДТП водитель был пьян. Он закрылся в авто и отказывался общаться с патрульными.
Позже Телеграм-канал издания “Свои” сообщил, что мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом “острая алкогольная интоксикация”. Однако после того, как в больницу прибыл криворожский военный прокурор, Лапоха покинул медучреждение, не пройдя обследование на содержание алкоголя в крови.
Общаться с представителями СМИ Латоха также не захотел.
Официальная информация по поводу произошедшего отсутствует.
“На банковских счетах у Вадима Лапохи почти миллион гривен, а в гараже не только элитный Lexus, но и Mitsubishi Pajero. Семейство Лапох владеет двумя земельными участками в Николаевской области, тремя квартирами в Одессе и Авангарде, а также домиком и земельным участком в курортной Затоке”,
– отмечается в публикации.
Напомним, вечером, 10 ноября 2020 года, в Одессе возле ТЦ “Сити-центр” на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми. В результате пострадали четверо людей, находившихся на остановке, в том числе двое несовершеннолетних.
Как рассказал виновник ДТП, он пытался избежать столкновения с BMW, который совершал разворот налево. В результате Toyota “приняла вправо”, отчего зацепила бордюр и на полной скорости влетела в остановку.
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Фото: Свои