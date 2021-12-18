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Пьяный одесский прокурор снес остановку в Кривом Роге, – СМИ (фото)

Пьяный одесский прокурор снес остановку в Кривом Роге, – СМИ (фото)

В городе Кривом Роге Днепропетровской области пьяный мужчина на Lexus протаранил остановку общественного транспорта.

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По сообщению местного издания “Свои”, за рулем был военный прокурор из Одесской области Вадим Латоха.

Авария случилась накануне вечером. Мужчина за рулем Lexus не справился с управлением и въехал в остановку “Авиаколледж” на улице Куприна. К счастью, в тот момент людей там не было.

ДТП в Кривом Роге2

Сообщается, что в момент ДТП водитель был пьян. Он закрылся в авто и отказывался общаться с патрульными.

ДТП в Кривом Роге3

Позже Телеграм-канал издания “Свои” сообщил, что мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом “острая алкогольная интоксикация”. Однако после того, как в больницу прибыл криворожский военный прокурор, Лапоха покинул медучреждение, не пройдя обследование на содержание алкоголя в крови.

Общаться с представителями СМИ Латоха также не захотел.

Официальная информация по поводу произошедшего отсутствует.

“На банковских счетах у Вадима Лапохи почти миллион гривен, а в гараже не только элитный Lexus, но и Mitsubishi Pajero. Семейство Лапох владеет двумя земельными участками в Николаевской области, тремя квартирами в Одессе и Авангарде, а также домиком и земельным участком в курортной Затоке”,

– отмечается в публикации.

Напомним, вечером, 10 ноября 2020 года, в Одессе возле ТЦ “Сити-центр” на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми. В результате пострадали четверо людей, находившихся на остановке, в том числе двое несовершеннолетних.

Как рассказал виновник ДТП, он пытался избежать столкновения с BMW, который совершал разворот налево. В результате Toyota “приняла вправо”, отчего зацепила бордюр и на полной скорости влетела в остановку.

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Фото: Свои

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Редакция ПРОФИЛЬ

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