“Дунайский экспресс” начнет курсировать по новому расписанию

Компания-перевозчик “Укрзалізниця” с 20 декабря 2021 года обновила расписание скоростного пригородного поезда Одесса – Измаил (“Дунайского экспресса”). Об этом сообщили в компании.
Так, накануне новогодних праздников “Дунайский экспресс” будет курсировать по такому графику:
- поезд № 7002/7001 Одесса-Главная – Измаил отправляется 20 декабря в 19:14 и прибывает в Измаил в 23:30;
- поезд № 7004/7003 будет отправляться из Измаила в 07:24 и прибывать в Одессу в 11:41.
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Остановки дизель-поезда предусмотрены на таких станциях:
- Белгород-Днестровский;
- Кулевча;
- Сарата;
- Арциз;
- Главани;
- Дзинилор.
Стоимость проезда – 189 гривен с любой остановки. Приобрести билеты на поезд можно в пригородных кассах вокзалов незадолго до отправления, а также у проводников в самом поезде.
Ранее сообщалось, что “Дунайский экспресс” изменит график движения.
Напомним, дизель-поезд отечественного производства Одесса – Измаил, получивший название “Дунайский экспресс”, начал курсировать 20 ноября.
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