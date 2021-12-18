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“Дунайский экспресс” начнет курсировать по новому расписанию

“Дунайский экспресс” начнет курсировать по новому расписанию

Компания-перевозчик “Укрзалізниця” с 20 декабря 2021 года обновила расписание скоростного пригородного поезда Одесса – Измаил (“Дунайского экспресса”). Об этом сообщили в компании.

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Так, накануне новогодних праздников “Дунайский экспресс” будет курсировать по такому графику:

  • поезд № 7002/7001 Одесса-Главная – Измаил отправляется 20 декабря в 19:14 и прибывает в Измаил в 23:30;
  • поезд № 7004/7003 будет отправляться из Измаила в 07:24 и прибывать в Одессу в 11:41.

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Остановки дизель-поезда предусмотрены на таких станциях:

  • Белгород-Днестровский;
  • Кулевча;
  • Сарата;
  • Арциз;
  • Главани;
  • Дзинилор.

Стоимость проезда – 189 гривен с любой остановки. Приобрести билеты на поезд можно в пригородных кассах вокзалов незадолго до отправления, а также у проводников в самом поезде.

Ранее сообщалось, что “Дунайский экспресс” изменит график движения.

Напомним, дизель-поезд отечественного производства Одесса – Измаил, получивший название “Дунайский экспресс”, начал курсировать 20 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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