“Дунайский экспресс” начнет курсировать по новому расписанию

Петр Обухов: нужна ли Одессе городская электричка? В мэрии задумались над запуском городской электрички из центра города на станцию «Одесса-Восточная». В планах — запустить три состава весной 2022 года. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе забросали камнями новенький “Дунайский экспресс” (фото) Неприятный инцидент произошел сегодня днем в Одессе с не так давно начавшим курсировать скоростным поездом Одесса – Измаил под названием “Дунайский экспресс”: состав атаковали неизвестные вандалы. ПОДРОБНЕЕ