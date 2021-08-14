Новости Одессы и Одесской области

Гибель полицейских, арест депутата и подводные прогулки: главные новости Одессы за 13 августа

Гибель полицейских, арест депутата и подводные прогулки: главные новости Одессы за 13 августа

В пятницу, 13 августа 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие главные события в Одессе и Одесской области.

Трагедия случилась в селе Зоря Белгород-Днестровского района. Там четверо полицейских разбились на автомобиле. Трое погибли на месте.

Депутата городского совета Марину Лозовенко заключили в СИЗО, а потом отпустили. Но уже без денег: 1 400 000 грн остались у государства виде залога.

В международном аэропорту «Одесса» открыли необычный пункт вакцинации.

На Приморском бульваре завершили сезон археологических раскопок.

А в Пассаже вновь открыты оба входа.

В Старобазарном сквере началась стройка на месте туалета.

А на нефтеперерабатывающем заводе сгорел автопарк.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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