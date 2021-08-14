Гибель полицейских, арест депутата и подводные прогулки: главные новости Одессы за 13 августа

В пятницу, 13 августа 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие главные события в Одессе и Одесской области.
Трагедия случилась в селе Зоря Белгород-Днестровского района. Там четверо полицейских разбились на автомобиле. Трое погибли на месте.
Депутата городского совета Марину Лозовенко заключили в СИЗО, а потом отпустили. Но уже без денег: 1 400 000 грн остались у государства виде залога.
В международном аэропорту «Одесса» открыли необычный пункт вакцинации.
На Приморском бульваре завершили сезон археологических раскопок.
А в Пассаже вновь открыты оба входа.
В Старобазарном сквере началась стройка на месте туалета.
А на нефтеперерабатывающем заводе сгорел автопарк.
Читайте также главные новости Одессы за 12 августа