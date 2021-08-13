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В одесском аэропорту открылся необычный пункт вакцинации: в чем его «фишки» (видео)

В одесском аэропорту открылся необычный пункт вакцинации: в чем его «фишки» (видео)

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Международном аэропорту «Одесса». Привиться там могут все желающие. Центр работает ежедневно, с девяти утра и до последнего человека.

И это еще не все «фишки» этого пункта. Если человек приехал вакцинироваться на автомобиле, парковка на стоянке аэропорта для него будет бесплатной в течении одного часа (в обычной ситуации – 15 минут). Для этого после прививки надо попросить медиков поставить печать на въездном талоне.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

Центр вакцинации в аэропорту «Одесса» стал третьим по счету в Одессе, работающим ежедневно. Кроме него по такому же графику работает центры вакцинации на площади Деревянко,1 и в парке Космонавтов на Черемушках (в здании администрации парка, вход со стороны улицы Героев Крут).

Левон Никогосян отдельно отметил, что привиться в аэропорту могут как пассажиры авиарейсов, так и все желающие.

Также туда можно приходить для получения второй дозы вакцины. Для ревакцинации в наличии есть все 4 вида вакцин, используемые в Украине: Пфайзер, Модерна, АстраЗенека и  КоронаВак.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала адреса, где в Одессе можно привиться от коронавируса в выходные 14-15 августа

Видео со страницы Facebook Левона Никогосяна

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Редакция ПРОФИЛЬ

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