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Одесский Старобазарный сквер: стройка на месте туалета, стройка рядом (фото)

Одесский Старобазарный сквер: стройка на месте туалета, стройка рядом (фото)

Старейший Старобазарный сквер в Одессе ожидают большие перемены. Собственно, они уже начались. На месте старого туалета (давно неработающего) появилось ограждение для будущей стройки, а «впритык» к скверу скоро будут строить шестиэтажку.

В самом сквере, рядом со спортивной площадкой будут строить, как вещает паспорт объекта, новый детский центр культуры и спорта. Строительство начнется уже вот-вот, а окончание намечено через год. Так что готовимся. Опять же, имеется картинка, как будет выглядеть будущий «новострой».

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Визуализация будущего новшества в сквере

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А совсем рядом со сквером, на улице Базарной, 61, как мы рассказывали в июле этого года, сносили дом позапрошлого века. Дома этого уже нет, началось строительство обещанной шестиэтажки. Тут уже работает техника и тоже имеется паспорт объекта с визуализацией будущего нового дома.

Стройка на Базарной6

А так будет выглядеть новый дом на Базарной, 61

Стройка на Базарной
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Стройка на Базарной5

Одесситы в соцсетях по поводу строительств в сквере и рядом с ним выражают негодование. Одесская общественница Светлана Подпалая на своей странице в Facebook пишет:

«Ну все, Старобазарному конец. Я могу только поздравить вас с торжеством градостроительного геноцида…».

Elena Gorobchenko с ней согласна:

«…теперь и малюсенький Старобазарный сквер, где деревьев и так кот наплакал, но где можно было иногда выйти и поискать воздух там, где вдруг не курят – и тут застройка! Зачем нужна стройка в сквере? Зачем? Вам нужна?..»

А вот одесскому Зеленому театру застройка не грозит, по крайней мере, в ближайшие 30 лет.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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