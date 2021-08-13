Новости Одессы и Одесской области

Одесский Пассаж: все входы открыты, а впереди — перемены

Одесский Пассаж: все входы открыты, а впереди — перемены

Одесский Пассаж полон народа, сюда заходят и «просто так» и с экскурсией. Увы, его внутренний декор очень нуждается в очистке (скульптуры уже плохо просматриваются под слоями пыли). Впрочем, по-прежнему радует таинственной красотой его «тайно-романтическая улица мастеров», в впереди у исторического здания — много перемен.

«Полузакрывшийся» на ремонт в мае этого года одесский Пассаж распахнул уже ворота со стороны Преображенской.

Закрытие этого входа (со стороны Дерибасовской пройти можно было свободно), как мы рассказывали, было связано с первоначальными противоаварийными работами по усилению фундамента.

Теперь, заходя в Пассаж с улицы Преображенской, можно порадоваться хорошо уложенной плиткой, чего, увы не скажешь о входе со стороны Дерибасовской. Там надо очень внимательно смотреть под ноги, особенно проходя плиточный «горбик».

Пассаж

И вот пока экскурсантов заводят на ту самую «улочку мастеров», которую иногда называют самой узенькой улицей города, в глаза бросается целый ряд баннеров, которыми «укутаны» еще недавно работающие магазины.

улочка мастеров в Пассаже

Это реклама сети First casino. Впрочем, как стало известно позже, в Пассаже на этом месте будет находиться не казино, а букмекерская контора.

Как сообщала «Одесская жизнь», одесский Пассаж ожидают гораздо более глобальные перемены, в том числе и «мансардные».

Эти перемены, как нам обещают, не приведут к визуальным изменениям на самом Пассаже.

Кроме того, в будущем Пассажу хотят вернуть давно утерянную при пожаре башенку. Тогда же архитектор-реставратор Анатолий Изотов сделал акцент, что, прежде всего, «необходим перенос нагрузок здания, стабилизация его конструкций. Сейчас самое главное — сохранить сам Пассаж»…

Еще по теме: В Одессе предлагают купить квартиры в Пассаже: фейк или правда?

Фото Марии Котовой

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить