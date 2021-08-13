Одесский Пассаж: все входы открыты, а впереди — перемены

Одесский Пассаж полон народа, сюда заходят и «просто так» и с экскурсией. Увы, его внутренний декор очень нуждается в очистке (скульптуры уже плохо просматриваются под слоями пыли). Впрочем, по-прежнему радует таинственной красотой его «тайно-романтическая улица мастеров», в впереди у исторического здания — много перемен.

«Полузакрывшийся» на ремонт в мае этого года одесский Пассаж распахнул уже ворота со стороны Преображенской.

Закрытие этого входа (со стороны Дерибасовской пройти можно было свободно), как мы рассказывали, было связано с первоначальными противоаварийными работами по усилению фундамента.

Теперь, заходя в Пассаж с улицы Преображенской, можно порадоваться хорошо уложенной плиткой, чего, увы не скажешь о входе со стороны Дерибасовской. Там надо очень внимательно смотреть под ноги, особенно проходя плиточный «горбик».

И вот пока экскурсантов заводят на ту самую «улочку мастеров», которую иногда называют самой узенькой улицей города, в глаза бросается целый ряд баннеров, которыми «укутаны» еще недавно работающие магазины.

Это реклама сети First casino. Впрочем, как стало известно позже, в Пассаже на этом месте будет находиться не казино, а букмекерская контора.

Как сообщала «Одесская жизнь», одесский Пассаж ожидают гораздо более глобальные перемены, в том числе и «мансардные».

Эти перемены, как нам обещают, не приведут к визуальным изменениям на самом Пассаже.

Кроме того, в будущем Пассажу хотят вернуть давно утерянную при пожаре башенку. Тогда же архитектор-реставратор Анатолий Изотов сделал акцент, что, прежде всего, «необходим перенос нагрузок здания, стабилизация его конструкций. Сейчас самое главное — сохранить сам Пассаж»…

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Фото Марии Котовой