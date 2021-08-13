Депутата Одесского горсовета отправили в СИЗО – чем провинилась соратница Труханова?

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для депутата Одесского городского совета, директора и совладелицы фирмы «Пик строй» Марины Лозовенко. Ее отправили в СИЗО на два месяца.

Об этом стало известно накануне во время судебного заседания в суде.

По решению суда Лозовенко поместили под стражу на 60 суток – до 8 октября 2021 года. Однако подозреваемая может выйти на свободу, заплатив залог в размере 1,4 млн грн.

Ранее Марину Лозовенко задержали детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ее подозревают в участии в коррупционной схеме и присвоении 26,8 млн грн бюджетных средств во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

В 2019 году мэрия Николаева объявила тендер на проведение реконструкции городской Соборной площади. Изначально архитектурный проект оценили в 34 млн грн, но позже эта сумма выросла вдвое – до 89 млн грн.

По данным следствия, компания Лозовенко «Пик строй» выиграла тендер по предварительному сговору с топ-чиновниками и вице-мэром Николаева. Таким образом, полагает следствие, депутат Одесского горсовета закупала товары и услуги по искусственно завышенным ценам, после чего подписывала поддельные акты выполненных работ.

«Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего громаде причинен ущерб на сумму более 26,8 млн гривен», – сообщили по этому поводу в НАБУ.

Стоит отметить, что фирма «Пик строй» является победителем многих тендеров и в Одессе.

Так, в апреле текущего года Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета провело тендер для избрания компании, которой заплатит за восстановление покрытия тротуаров Приморского бульвара. Победителем выбрали компанию «Пик-Строй», которое согласилось выполнить эти работы за 10,5 млн грн.

А в марте фирма «Пик-строй» начала текущий ремонт дорожного покрытия на Французском бульваре в Одессе.

Эта же компания реконструировала одесский Парк Победы и Тираспольскую площадь.

Марина Лозовенко – депутат Одесского горсовета, член фракции партии мэра геннадия Труханова «Доверяй делам».

Фото: 24tv.ua