Стали известны подробности гибели трех полицейских в Одесской области (видео)

По уточненным данным полицейские возвращались в Одессу из командировки в Измаил. По неизвестным пока причинам автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. В полиции назвали имена погибших.

Подробности случившегося сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех.

По словам Олега Беха, одесские полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло в Белгород-Днестровском районе с участием правоохранителей.

Предварительно установлено, что четверо сотрудников полиции возвращались из служебной командировки из города Измаил в город Одессу.

В селе Зоря они въехали в кювет, столкнулись с бетонной опорой, в результате чего транспортное средство перевернулось на правый бок.

Трое сотрудников полиции погибли на месте. Еще один сотрудник с тяжелыми травмами был доставлен в местную больницу.

Начальник областной полиции назвал имена погибших. Это 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На месте работают спасатели, медики и другие правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Хочу высказать искреннее сочувствие семьям погибших. Мы скорбим вместе с семьями по нашим работникам,

– высказал свои соболезнования Олег Бех.

Сведения о случившемся уже внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

Три офицера полиции погибли и один травмирован в ДТП на трассе Одесса – Рени pic.twitter.com/Ty9pzPzape — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) August 13, 2021

Напомним, что 13 августа в ДТП в Белгород-Днестровском районе погибли трое полицейских.

Фото и видео пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области