Новости Одессы и Одесской области

Бесперебойные светофоры, говорящая лестница и свирепое насекомое: какими были новости Одессы 12 августа

Бесперебойные светофоры, говорящая лестница и свирепое насекомое: какими были новости Одессы 12 августа

В четверг, 12 августа 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие главные события в Одессе и Одесской области.

Уже более 50 светофоров в Одессе оборудовали источниками бесперебойного питания и каналами связи.

В одесской мэрии – новая кадровая перестановка: мэр города Геннадий Труханов уволил директора коммунального учреждения «СМЭП» Артема Сидоренко с тем, чтобы назначить его главой департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Реставрация Украинского театра подходит к концу, и уже можно увидеть, как он будет выглядеть.

«Одесская жизнь» побывала на улице Княжеской, 1, где «проживает» особенная во всех отношениях лестница: ей много лет, и она – говорящая.

На новостных ресурсах Одессы и Украины сообщили «сенсацию» – украинская армия нашла замену советским УАЗам, и собирать новые автомобили будут в Одессе. Но так ли это на самом деле?

Карантинные ограничения ввели в селе Бурлачья балка, примыкающее к городу Черноморску в Одесской области. Там свирепствует расплодившаяся картофельная моль.

Меценат Егор Гребенников, возродивший в Одессе Зеленый театр, выкупил его строения, расположенные на земельном участке с правом аренды до 2052 года. Таким образом театр спасен от застройки.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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