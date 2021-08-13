В Одесской области погибли трое полицейских

Автомобиль правоохранителей попал в дорожно-транспортное происшествие в селе Зоря. Три сотрудника погибли на месте. Четвертый госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что сотрудники уголовного розыска были откомандированы из Татарбунар в Сарату для проведения следственных действий. Они передвигались на служебном автомобиле.

Когда машина с полицейскими проезжала село Заря, водитель потерял управление и съехал в кювет.

Три сотрудника полиции погибли. Четвертый травмирован.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала про трагический случай на трассе Одесса – Мелитополь, в котором погиб молодой полицейский

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области