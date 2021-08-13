Депутат одесского горсовета вышла из СИЗО: цена свободы 1 400 000 гривен

Всего одну ночь провела в следственном изоляторе Марина Лозовенко – депутат горсовета и директор компании «ПИК-СТРОЙ». Лозовенко подозревают в соучастии в хищении государственных средств.

О том, что за Марину Лозовенко внесли установленный судом залог в 1 400 000 грн и отпустили под домашний арест, сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

12 августа суд избрал депутату одесского горсовета меру пресечения в виде содержания в СИЗО с правом выхода под залог.

Этим правом Лозовенко сегодня и воспользовалась.

Марина Лозовенко не только директор, но и совладелец ПИК-СТРОЯ. Ей принадлежат 45% компании. Эта компания фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств в Николаеве, когда там реконструировали Соборную площадь.

Следствие считает, что с помощью ПИК-СТРОЯ чиновники николаевской мэрии похитили 26,8 млн грн.

На последних выборах Марину Лозовенко избрали депутатом Одесского городского совета. Она член фракции партии «Доверяй делам», поддерживающей мэра Одессы Геннадия Труханова.

Еще по теме: Депутата Одесского горсовета отправили в СИЗО – чем провинилась соратница Труханова

Фото со страницы Facebook Марины Лозовенко