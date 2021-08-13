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Депутат одесского горсовета вышла из СИЗО: цена свободы 1 400 000 гривен

Депутат одесского горсовета вышла из СИЗО: цена свободы 1 400 000 гривен

Всего одну ночь провела в следственном изоляторе Марина Лозовенко – депутат горсовета и директор компании «ПИК-СТРОЙ». Лозовенко подозревают в соучастии в хищении государственных средств.

О том, что за Марину Лозовенко внесли установленный судом залог в 1 400 000 грн и отпустили под домашний арест, сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

12 августа суд избрал депутату одесского горсовета меру пресечения в виде содержания в СИЗО с правом выхода под залог.

Этим правом Лозовенко сегодня и воспользовалась.

Марина Лозовенко не только директор, но и совладелец ПИК-СТРОЯ. Ей принадлежат 45% компании. Эта компания фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств в Николаеве, когда там реконструировали Соборную площадь.

Следствие считает, что с помощью ПИК-СТРОЯ чиновники николаевской мэрии похитили 26,8 млн грн.

На последних выборах Марину Лозовенко избрали депутатом Одесского городского совета. Она член фракции партии «Доверяй делам», поддерживающей мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Фото со страницы Facebook Марины Лозовенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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