Ключевые моменты:
- 21 января магнитное поле Земли остаётся нестабильным после недавних вспышек на Солнце.
- Возможны краткие периоды возмущений, без экстремальных бурь.
- Метеозависимым людям стоит поберечь себя.
По данным центров мониторинга космической погоды, 21 января геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной, однако в течение дня возможны отдельные возмущенные периоды.
Речь идет не о сильной магнитной буре, а о фоне, который может ощущаться чувствительными к погоде людьми – в первую очередь утром и в первой половине дня. К вечеру магнитное поле Земли, по прогнозам, будет постепенно стабилизироваться.
Сильных и опасных бурь сегодня не ожидается, но последствия недавней солнечной активности все еще дают о себе знать.
Чем опасны магнитные бури
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Потоки заряженных частиц достигают Земли и временно нарушают ее магнитное поле.
Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей появляются головные боли, слабость, сонливость.
Также в эти дни возможны сбои в работе GPS, связи и электроники. В редких случаях страдают энергосистемы и авиационная связь.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
- Снизить физические и эмоциональные нагрузки.
- Пить больше воды и высыпаться.
- Метеозависимым – контролировать давление и не игнорировать плохое самочувствие.
- По возможности не планировать важные дела на утренние часы.