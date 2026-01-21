Ключевые моменты:

21 января магнитное поле Земли остаётся нестабильным после недавних вспышек на Солнце.

Возможны краткие периоды возмущений, без экстремальных бурь.

Метеозависимым людям стоит поберечь себя.

По данным центров мониторинга космической погоды, 21 января геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной, однако в течение дня возможны отдельные возмущенные периоды.

Речь идет не о сильной магнитной буре, а о фоне, который может ощущаться чувствительными к погоде людьми – в первую очередь утром и в первой половине дня. К вечеру магнитное поле Земли, по прогнозам, будет постепенно стабилизироваться.

Сильных и опасных бурь сегодня не ожидается, но последствия недавней солнечной активности все еще дают о себе знать.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Потоки заряженных частиц достигают Земли и временно нарушают ее магнитное поле.

Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей появляются головные боли, слабость, сонливость.

Также в эти дни возможны сбои в работе GPS, связи и электроники. В редких случаях страдают энергосистемы и авиационная связь.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Пить больше воды и высыпаться.

и высыпаться. Метеозависимым – контролировать давление и не игнорировать плохое самочувствие.

По возможности не планировать важные дела на утренние часы.