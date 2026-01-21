Магнитная буря

Ключевые моменты:

  • 21 января магнитное поле Земли остаётся нестабильным после недавних вспышек на Солнце.
  • Возможны краткие периоды возмущений, без экстремальных бурь.
  • Метеозависимым людям стоит поберечь себя.

По данным центров мониторинга космической погоды, 21 января геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной, однако в течение дня возможны отдельные возмущенные периоды.

Речь идет не о сильной магнитной буре, а о фоне, который может ощущаться чувствительными к погоде людьми – в первую очередь утром и в первой половине дня. К вечеру магнитное поле Земли, по прогнозам, будет постепенно стабилизироваться.

Сильных и опасных бурь сегодня не ожидается, но последствия недавней солнечной активности все еще дают о себе знать.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Потоки заряженных частиц достигают Земли и временно нарушают ее магнитное поле.

Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей появляются головные боли, слабость, сонливость.

Также в эти дни возможны сбои в работе GPS, связи и электроники. В редких случаях страдают энергосистемы и авиационная связь.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

  • Снизить физические и эмоциональные нагрузки.
  • Пить больше воды и высыпаться.
  • Метеозависимым – контролировать давление и не игнорировать плохое самочувствие.
  • По возможности не планировать важные дела на утренние часы.
