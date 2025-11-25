Ключевые моменты:

25 ноября прогнозируют рост геомагнитной активности.

Возможны сбои в работе GPS, связи и энергосетей.

У метеочувствительных людей могут усилиться головные боли, усталость и раздражительность.

Повышенная солнечная активность в конце ноября

По данным космического прогноза, в последние дни ноября ожидается заметное усиление солнечной активности. Уже с 24 ноября геомагнитное поле Земли может начать «штормить»: возмущения уровня G1 (Kp 4–5) считаются слабыми, но способны постепенно усиливаться.

Геомагнитная буря возникает, когда на Землю попадает поток заряженных частиц от Солнца, например после выброса корональной массы. Он «колеблет» магнитосферу нашей планеты, и мы ощущаем это как магнитные бури.

Интенсивность бурь измеряют по шкале Kp:

Kp 3–4 — умеренные колебания, легкий дискомфорт.

Kp 5–7 и выше — сильные возмущения, способные влиять на технику и здоровье.

Как магнитная буря влияет на людей

Даже умеренная буря может вызвать:

головные боли и мигрени

головокружение, усталость, сонливость

перепады настроения, раздражительность

снижение концентрации

обострение хронических заболеваний

Чаще всего реагируют пожилые и метеочувствительные люди. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми болезнями, с гипертонией, а также люди с хроническими неврологическими или эндокринными нарушениями.

Как подготовиться и снизить влияние

высыпайтесь, избегайте стресса, ешьте сбалансированно

больше гуляйте и проветривайте помещения

пейте достаточно воды

не перегружайте себя умственно и физически

соблюдайте назначенный режим лечения, держите при себе необходимые лекарства.

Читайте также: Каждый третий житель Одесской области уверен, что антибиотики эффективны против гриппа и ОРВИ — результат опроса