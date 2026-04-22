Ремонт дорог: дорожный знак и укладка асфальта

Ключевые моменты:

  • Ремонтные работы пройдут 22 апреля на ряде улиц Одессы.
  • Возможны временные затруднения движения.

Как сообщили в одесской мэрии, 22 апреля коммунальные службы проведут ремонт проезжей части и тротуаров по следующим адресам:

  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • ул. Церковная;
  • просп. Небесной сотни;
  • межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71;
  • ул. Ризовская (тротуар на участке от ул. Раскидайловской до ул. Тараса Кузьмина);
  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
  • Фонтанская дорога;

Также напомним, что в связи с капитальной модернизацией на Фонтане временно отключат светофоры

  • ул. Пантелеймоновская;
  • ул. Инглези;
  • ул. Кордонная;
  • ул. Среднефонтанская;
  • ул. Приморская (на участке от пер. Газовый до Польского спуска);
  • ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона);
  • ул. Дюковская (тротуар на участке от дома по ул. Тараса Кузьмина, 32 до дома по ул. Дюковская, 6).

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и по возможности заранее планировать маршруты.

