Ключевые моменты:
- Сегодня, 17 апреля, в Одессе пройдут дорожные работы на ряде улиц.
- Ремонт затронет как проезжую часть, так и тротуары.
- Водителей и пешеходов просят учитывать возможные ограничения движения.
По информации мэрии Одессы, ремонт проезжей части и тротуаров сегодня запланирован на таких улицах:
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- ул. Кордонная;
- перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа;
- ул. Ризовская (тротуар на участке от ул. Раскидайловской до ул. Тараса Кузьмина);
- ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона);
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
- ул. Левитана;
- Фонтанская дорога;
- ул. Дюковская (тротуар на участке от дома по адресу: ул. Тараса Кузьмина, 32 до дома по адресу: ул. Дюковская, 6);
- проспект Небесной Сотни;
- внутриквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71.
