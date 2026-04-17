Ремонт дорог, конус и дорожный знак, иллюстративное фото

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 17 апреля, в Одессе пройдут дорожные работы на ряде улиц.
  • Ремонт затронет как проезжую часть, так и тротуары.
  • Водителей и пешеходов просят учитывать возможные ограничения движения.

По информации мэрии Одессы, ремонт проезжей части и тротуаров сегодня запланирован на таких улицах:

  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • ул. Кордонная;
  • перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа;
  • ул. Ризовская (тротуар на участке от ул. Раскидайловской до ул. Тараса Кузьмина);
  • ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона);
  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);

  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп.  Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
  • ул. Левитана;
  • Фонтанская дорога;
  • ул. Дюковская (тротуар на участке от дома по адресу: ул. Тараса Кузьмина, 32 до дома по адресу: ул. Дюковская, 6);
  • проспект Небесной Сотни;
  • внутриквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, № 67, 69, 71.

