Откуда взялось «кровавое» название исторической площади возле одесского вокзала

В честь «Кровавого воскресенья»

События 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге многие годы входили в советские школьные учебники по истории как «Кровавое воскресенье».

Войска не просто разогнали многотысячное шествие рабочих к Зимнему дворцу с целью вручения императору Николаю II коллективной Петиции о рабочих нуждах. Против рабочих было применено огнестрельное оружие, погибли более 130 человек, 299 были ранены.

Это вызвало взрыв возмущения в российском обществе и во всем мире, и послужило толчком к началу Первой русской революции. Возглавил 9 января шествие некий священник Георгий Гапон. Впоследствии революционеры обвинили его в том, что именно он сознательно спровоцировал кровопролитие.

Провокатор или пророк?

Выражение «Поп Гапон» давно стало нарицательным, его употребляют по отношению к провокаторам и предателям. Хотя есть обоснованное современными научными исследованиями мнение, что реальность имеет мало общего с этим мифом, придуманным в 30-е годы сталинскими «историками».

Георгий Гапон был одним из революционных лидеров, харизматичным и талантливым организатором, искренне мечтал улучшить жизнь простого народа. Кстати, много раз подчеркивал свое украинское происхождение. Впрочем, были у него и недостатки, которые, отчасти стали причиной сначала расстрела рабочих, а потом и смерти самого Гапона. Он был слишком честолюбив и самоуверен, считал себя чуть ли не мессией, которому предначертано изменить историю.

Был он убит в 1906 году «товарищами» по революционной борьбе. Те пригласили его на съемную дачу, навалились толпой и повесили на вбитом в стену крюке для одежды. Если вкратце, как говорится, галопом по европам, то этого достаточно.

Ну и немного личного: у меня есть стойкий негатив по отношению к этой дате. Понятно, он не связан с жертвами почти 120-летней давности. Но с десяток лет назад на троллейбусную остановку «9 Января» в моем родном Херсоне рухнула массивная ветка платана. Она сломала позвоночник только что окончившей школу воспитаннице детского дома, полной сироте. Девчушка мечтала поступить в институт. Она выжила и стала студенткой. Колясочницей…

Старосенная площадь сейчас

Ну и пару слов о современном состоянии Старосенной площади. Расположена она между железнодорожным вокзалом и Привозом. Такое положение долгое время определяло ее состояние: это было запущенное грязное место.

Но в последнее десятилетие площадь и сквер облагородили, там появились аккуратные ряды с кафешками и магазинчиками, аллеи вымостили плиткой, появились новые фонтан и скульптуры.

А еще там теперь настоящий трамвайный вокзал, через который проходит большая часть главных маршрутов города.