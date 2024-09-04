Украинская фехтовальщица Ольга Харлан празднует день рождения

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей, 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

Олимпийские медали Ольги Харлан

На Олимпиаде в париже 29 июля 2024 года фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан завоевала свою пятую за карьеру олимпийскую медаль. В сложнейшем противостоянии с представительницей Южной Кореи наша фехтовальщица сумела переломить ход поединка и получила «бронзу» — первую медаль Украины в этих играх.

Для Ольги Харлан Олимпийские игры в Париже стали уже пятыми в карьере.

Еще одну олимпийскую награду Ольга выиграла в составе сборной: Украинские фехтовальщицы выиграли первое «золото» на Олимпиаде-2024

Дебютировала Ольга еще на Играх-2008 в Пекине в 17-летнем возрасте, и именно там завоевала свою единственную на сегодняшний день золотую олимпийскую медаль. Произошло это в командном сабельном турнире, в финальном матче которого против сборной Китая именно юная Харлан внесла очень важный вклад в победу своей команды, в одном из поединков нанеся сопернице восемь ударов подряд.

После этого у нее были две олимпийские бронзы личных соревнований в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 (на Играх в Бразилии – вместе с серебром командного турнира), и лишь с Игр-2020 в Токио Харлан вернулась без медали.

Другие завоевания спортсменки

Первую медаль на взрослом чемпионате Европы выиграла в возрасте 14 лет в Залаэгерсеге — бронзу в командном первенстве, на следующий год стала вице-чемпионкой Европы в личном первенстве.

В 2011 году на летней Универсиаде в китайском Шэньчжэне Ольга Харлан выиграла золотую медаль в личном первенстве.

20 февраля 2016 года завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях в Бельгии, в решающей схватке победила россиянку Яну Егорян со счетом 15:10.

10 декабря 2018 Ольга выиграла общий зачет Кубка мира по фехтованию на саблях 2017—2018 годов.

15 декабря 2019 года победила на этапе Кубка мира по фехтованию в США.

На чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште, Венгрия, Харлан выиграла у россиянки Софьи Великой в финале соревнований по фехтованию среди женщин. Это был шестой титул чемпиона мира для Харлан.

На чемпионате Европы по фехтованию 2019 года в Дюссельдорфе, Германияна выиграла золотую индивидуальную медаль.

В 2020-21 годах она в пятый раз за свою карьеру заняла первое место в мире по женской сабле.

На чемпионате Европы по фехтованию 2022 года в Анталии (Турция) Харлан завоевал командную бронзовую медаль.

Спортсменка отказалась пожать руку россиянке

На чемпионате мира-2023 в Милане ОльгуХарлан дисквалифицировали из-за отказа жать руку россиянке Анне Смирновой.

Ольга Харлан одержала победу над атлеткой из россии Анной Смирновой, поединок завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. После поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.

Однако «нейтральная» спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, однако организаторы соревнований приняли решение дисквалифицировать Харлан за неуважение к оппонентке из рф.