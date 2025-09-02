Ключевые моменты

2 сентября прогнозируются сильные магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.

Во вторник, 2 сентября, на Землю обрушится мощная магнитная буря. По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC NOAA) и сервиса Meteoprog.UA, ожидается геомагнитная активность уровня G2 с К-индексом 7. Это соответствует красному уровню и может повлиять не только на работу техники, но и на здоровье людей.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

Советы для метеозависимых