Ключевые моменты
- 2 сентября прогнозируются сильные магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.
Во вторник, 2 сентября, на Землю обрушится мощная магнитная буря. По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC NOAA) и сервиса Meteoprog.UA, ожидается геомагнитная активность уровня G2 с К-индексом 7. Это соответствует красному уровню и может повлиять не только на работу техники, но и на здоровье людей.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.
К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.
Советы для метеозависимых
- Пейте больше чистой воды — это поможет снизить нагрузку на сосуды.
- Старайтесь высыпаться и ложиться спать по режиму.
- Избегайте чрезмерных физических нагрузок и стресса.
- Откажитесь от крепкого кофе и алкоголя, чтобы не провоцировать скачки давления.
- При головных болях или сердечных недомоганиях держите под рукой рекомендованные врачом лекарства.
- По возможности, больше бывайте на свежем воздухе и делайте легкую гимнастику.