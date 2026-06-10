Ключевые моменты:

ДБР проводит следственные действия и обыски по делу Евгения Борисова.

На выезде из Киева был остановлен автомобиль BMW, в котором находился экс-чиновник.

Следственные действия связаны с расследованием возможной легализации незаконно полученных средств.

Борисов фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах и ранее был уволен с должности в 2023 году.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на видео очевидцев и собственные источники в правоохранительных органах, силовики в форме ДБР работают на блокпосту одесской трассы. Одним из пассажиров остановленного BMW оказался сам Борисов, с которым сейчас общаются следователи.

Официальных комментариев от пресс-службы ГБР журналисты пока не получили, однако источники подтверждают, что речь идет об обысках по делу об отмывании денег.

Напомним, Евгений Борисов фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах. В частности, Приморский районный суд Одессы рассматривает дела, связанные с самовольным оставлением службы и препятствованием законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Экс-военком Одесского областного ТЦК и СП лишился должности в июне 2023 года после громкого расследования «Украинской правды» «Батальон Испания». Журналисты выяснили, что во время полномасштабной войны семья одесского военкома обзавелась элитной недвижимостью и автопарком на испанском побережье стоимостью в миллионы долларов. После этого президент Владимир Зеленский поручил уволить Борисова, а ДБР открыло против него уголовные дела.