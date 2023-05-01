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В Одессе из-за подозрений в коррупции отстранили военкома

В Одессе из-за подозрений в коррупции отстранили военкома

Как сообщается в СМИ, отстранен не какой-то рядовой сотрудник ТЦКиСП (бывшие военкоматы), а военком всей Одесской области Евгений Борисов.

Об отстранении высокопоставленного сотрудника  Центра комплектования и социальной поддержки сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

«Вооруженные силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных. Со своей стороны, командованием уже назначены служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, чиновник отстранен на это время от исполнения служебных обязанностей», — такую информацию опубликовали на официальной странице ОК “Юг”.

военком евгений борисов держит диплом

Подозреваемый в коррупции одесский военком Евгений Борисов показывает диплом о вхождении в рейтинг «100 влиятельных одесситов».

Некоторые украинские СМИ, ссылаясь на информацию от бывшего нардепа Игоря Мосийчука, сообщили, что в собственности жены военкома Одесской области есть автомобиль стоимостью более 8 миллионов гривен, а на его мать записана недвижимость на курорте в Испании стоимостью почти четыре миллиона долларов. 

Кстати, по информации того же Мосийчука, именно там, в Испании, Борисов отдыхал почти месяц в конце 2022 — начале 2023 года. А его жена уже в этом году приобрела офис с террасой в бизнес-центре. В частности, об этом пишет издание Цензор.НЕТ.

скриншот расследования о коррупции военкома Борисова Одесса

Скриншот антикоррупционного расследования, о нелегальніх доходах и злоупотреблениях военкома Одесской области евгения Борисова. Расследование опубликовано на ресурсе Цензор НЕТ.

Отметим также, что фамилию отстраненного военкома в Оперативном командовании “ЮГ” не назвали, поэтому утверждать, что речь идет именно о Евгении Борисове пока рано.

Военкомом области стал Евгений Борисов стал в 2019 году. До этого он занимал должность военного комиссара Малиновского района Одессы. Борисов родился в 1972 году в Одессе. В 1992 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о предложении президента Украины Владимира Зеленского отправлять военкомов на фронт, а на местах заменить их ранеными бойцами ВСУ, которые проходят реабилитацию. 

Напомним, что недавно представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Одессе продолжается всеобщая мобилизация. Повестку при этом военнообязанным могут вручить в любом общественном месте.

Перед этим в городе было несколько случаев, когда военкомы силой увозили мужчин с улиц в военкоматы.

Еще “Одесская Жизнь” сообщала, что Кабмин разрешил выдавать повестки украинцам независимо от места регистрации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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