Обыски у бывшего одесского военкома: как выглядят испанские имения Борисова (фото)

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В сообщении говорится, что обыски проводились совместно с испанской полицией.

Напомним, Евгений Борисов обвиняется в незаконном обогащении — его семья за время полномасштабной войны приобрела имущество за рубежом на сумму около 4,5 млн евро.

В декабре 2022 года на имя своей матери Борисов организовал покупку дома стоимостью более 4 млн. евро. Площадь дома составляет 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

А в феврале 2023 года вместе с супругой Борисов приобрел офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро. Площадь помещения составляет 223,9 кв. м.

Еще Борисов обвиняется в неявке вовремя на службу без уважительных причин и в уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

Евгения Борисова задержали Евгения Борисова в Киеве 24 июля работники ДБР совместно с прокурорами ОГП. В тот же месяц подозреваемый был уволен с военной службы. В настоящее время бывший одесский воин находится под стражей.

13 декабря 2023 года на объектах иностранной недвижимости были проведены обыски в приобретенной родственниками военкоматной вилле и офисном помещении.

В ходе обысков изъяты следователи изъяли документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

Компетентный орган Испании наложил арест на недвижимость военкома – виллу и офисное помещение.

Кроме того, суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета эксвоенкома Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Доходы военкома Борисова также исследовали представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Ими выявлено 188 млн. грн. незаконно заработанных денег.

За совершенные правонарушения бывшему военному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Среди ранее арестованного имущества:

земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;

два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м;

домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021 года;

автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;

автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и прочее.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» писала, что расследование уголовного дела в отношении бывшего одесского военкома Евгения Борисова решили закрыть от общества. Теперь досудебное расследование по Борисову не будет публично разглашаться.

Об этом сообщил начальник отдела информационной политики и коммуникаций специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуард Плешко.