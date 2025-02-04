Об этом сообщили в Госагентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

С целью сбора проб воды и получения данных для оценки состояния экосистемы Хаджибейского лимана специалисты Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии в конце января 2025 года провели экспедицию.

Об этом сообщили в Госагентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

На момент исследования температура воды составляла 4,5°С, солёность — 6,4-6,6 промилле, уровень pH — 8,05, насыщение воды кислородом — 8 мг/л.

По предварительным оценкам, в низовьях Хаджибейского лимана выявлен значительный рост численности и биомассы объектов макрозообентоса — организмов размерами крупнее 2 мм, обитающих на поверхности дна водоема и в его толще.

Отмечается, что зимние условия 2025 года способствовали существенному развитию зоопланктона. Так зафиксировано массовое развитие веслоногих ракообразных Cyclopoida (мелкие планктонные животные, живущие как в море, так и в пресноводных водоемах), также присутствуют ветвистоусые ракообразные Daphnia и личинки хирономид. Все представители имеют высокую пищевую ценность для рыб, потребляющих планктон.

“Полученные данные будут использованы для разработки рекомендаций по оптимизации и дальнейшего рационального использования водных биоресурсов в Хаджибейском лимане”, — сообщили экологи.

Напомним, 30 января на черноморском побережье в Одесской области снова нашли сгустки нефтепродуктов, похожие на мазут. На этот раз – в районе населенных пунктов Курортное и Николаевка.

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