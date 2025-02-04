Москва присоединилась к Вашингтону в призывах к проведению выборов в Украине, что вызвало беспокойство в Киеве. Об этом пишет Politico.

Бывший украинский министр, говоривший с Politico на условиях анонимности, заявил, что согласованность позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов «вызывает беспокойство».

По словам политика, он рассматривает это как первое доказательство того, что Трамп и Путин хотят отставки Зеленского.

В Politico подчеркнули, что Кремль не уточнил, зависят ли мирные переговоры от проведения в Украине выборов, и какую последовательность подразумевает РФ, но Москва заявила, что пока не будет установлена «​​политическая легитимность», окончательное соглашение не может быть достигнуто. Кроме того, спецпредставитель США Кит Келлог не дал четкой информации о последовательности выборов и прекращении боевых действий.

Издание отмечает, что Киев со своей стороны опасается, что проведение выборов на этом этапе поставит под угрозу единство Украины и откроет страну для дестабилизирующих кампаний российского влияния.

По данным источников Reuters, в команде Трампа считают, что в Украине должны пройти президентские выборы, победитель которых сможет вести диалог с Россией относительно долгосрочного мирного соглашения.

Российские военные устраивают казни украинских пленных

Российские военные продолжают убивать пленных украинских солдат, и таких случаев было десятки в течение последних месяцев.

Об этом заявила Мониторинговая миссия ООН в Украине 3 января.

С конца августа прошлого года миссия зафиксировала 79 таких казней в 24 «отдельных инцидентах» со стороны российских сил.

Представители миссии ООН получили и проанализировали видео- и фотоматериалы, опубликованные украинскими и российскими источниками, на которых были зафиксированы казни или тела погибших в 24 отдельных инцидентах, а также провели подробные интервью со свидетелями.

«Географическая и хронологическая привязка инцидентов указывает на то, что казни, о которых сообщалось, происходили в районах, где велись российские наступательные операции. Эти сообщения были оценены как достоверные», — говорится в сообщении миссии.

Эти инциденты произошли не в вакууме. Общественные деятели в Российской Федерации открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже казни захваченных украинских военнослужащих, заявила глава миссии Даниэль Белл.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 110 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 вражеских штурма в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Новоалександровка, Дачное и Покровск.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили семь атак российских захватчиков.

На всех направлениях противник активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Январь стал для армии РФ рекордным по количеству потерь

Безвозвратные и санитарные потери личного состава российских войск в январе достигли 48 тысяч 240 человек, что условно равно численности более трех мотострелковых дивизий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

«За весь период широкомасштабного вторжения РФ больше было только в декабре 2024 года — 48 670 военных», — отметили в ведомстве.

Интенсивность боевых действий на фронте в январе, как отмечают в Минобороны, оставалась высокой. Всего за месяц зафиксированы 5087 боевых столкновений.

Вражеская тактическая авиация за это время сбросила на позиции Сил обороны Украины и на прифронтовые города более 2400 управляемых авиационных бомб.

Украинские защитники в январе поразили 230 вражеских танков.

«Несмотря на то, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти 7 танковых батальонов», — информируют в министерстве.

Также защитники Украины уничтожили 573 боевые бронированные машины российских войск — условно почти три мотострелковые дивизии.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийские системы, а также две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.



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