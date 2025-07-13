Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 13 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

В воскресенье, 13 июля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (зеленый уровень), что соответствует средним магнитным волнениям, способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA,

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до уровня слабого шторма. Солнечная активность остается низкой, но есть вероятность вспышки класса M.

Возможность малого геомагнитного шторма – 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 10%

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь

Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь: